الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: فرص عمل جديدة للشباب بجميع المحافظات

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، أمين مخازن، على أن يكون العمل بمحافظة المنيا، طريق إسكندرية الصحراوي.

وتحتاج الشركة، محاسب أول مخزون، على أن يكون العمل بطريق إسكندرية الصحراوي والوادي الجديد، وشرق العوينات.

وتطلب الشركة، مدخل بيانات، على أن يكون العمل بمحافظة كفر الزيات، وأن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حديث التخرج.

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كما تحتاج الشركة، مدخل بيانات، على أن يكون العمل بمحافظة كفر الزيات، وأن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حديث التخرج.

وتطلب الشركة أيضا، فني كهرباء كنترول، على أن يكون العمل بجميع المحافظات.

وتتضمن فرص العمل أيضا، فني كهرباء بيفوتات، على أن يكون العمل بجميع المحافظات.

وتحتاج الشركة أيضا، فني معدات الآلات، على أن يكون العمل بجميع المحافظات.

وتطلب الشركة أيضا، فني تركيبات وشبكات الري، على أن يكون العمل بجميع المحافظات.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، إرسال البيانات على رقم الواتساب، 01271323234.

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توفير 7 ملايين فرصة عمل منذ 2014

وتشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بوزارة العمل إلى أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفيا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام 2023 فقط، وأن الدولة المصرية نجحت في توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل في الداخل والخارج، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون "شابا وفتاة " في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.
ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، تم توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.

وزارة العمل فرص عمل شركات القطاع الخاص أمين مخازن راهب

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