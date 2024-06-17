الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. مبابي يقود فرنسا وسبيتزر أساسي مع النمسا

مبابي
مبابي

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه لمواجهة النمسا مساء اليوم في دور المجموعات ببطورة يورو 2024.

ويقود فرنسا كيليان مبابي ويجاوره في خط الهجوم ماركوس تورام، عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان، بينما يبدأ نجولو كانتي وأدريان رابيو في وسط الملعب.

يورو 2024.. مبابي يقود فرنسا وسبيتزر أساسي مع النمسا

وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، سالابيا، أوباميكانو، هيرنانديز

خط الوسط: جريزمان، رابيو، كانتي

خط الهجوم: مبابي، تورام، ديمبيلي

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: يوش، دانسو، ووبر، مويني

خط الوسط: سويلاد، سبيتزر، بومجرتنر، لايمر

خط الهجوم: جريلتش، جريجوتش

ويتواجد منتخبا فرنسا والنمسا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي بولندا وهولندا الذين التقيا أمس في مستهل مشوار المجموعة، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى منتخب فرنسا، بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، في تحقيق انطلاقة مثالية والانتصار على النمسا، أملًا في التأهل إلى نهائي يورو 2024 والتتويج باللقب في نسخته الحالية، للمرة الثالثة في تاريخ الديوك.

يورو 2024 يورو فرنسا النمسا مبابي سبيتزر

مواد متعلقة

فرنسا تصطدم بالنمسا.. وبلجيكا تواجه سلوفاكيا في "يورو 2024"

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

حياة كريمة تتكفل ببائع غزل البنات.. مشروع كامل يعيد له الأمل

اشتهر بالسمعة الطيبة.. وفاة حاج من كفر الشيخ أثناء تأديته مناسك الحج (فيديو)

في ثاني أيام العيد.. مصرع أب وطفليه غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله