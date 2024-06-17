أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه لمواجهة النمسا مساء اليوم في دور المجموعات ببطورة يورو 2024.

ويقود فرنسا كيليان مبابي ويجاوره في خط الهجوم ماركوس تورام، عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان، بينما يبدأ نجولو كانتي وأدريان رابيو في وسط الملعب.

يورو 2024.. مبابي يقود فرنسا وسبيتزر أساسي مع النمسا

وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كوندي، سالابيا، أوباميكانو، هيرنانديز

خط الوسط: جريزمان، رابيو، كانتي

خط الهجوم: مبابي، تورام، ديمبيلي

بينما جاء تشكيل النمسا كالآتي:

حراسة المرمى: بينتز

خط الدفاع: يوش، دانسو، ووبر، مويني

خط الوسط: سويلاد، سبيتزر، بومجرتنر، لايمر

خط الهجوم: جريلتش، جريجوتش

ويتواجد منتخبا فرنسا والنمسا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبي بولندا وهولندا الذين التقيا أمس في مستهل مشوار المجموعة، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى منتخب فرنسا، بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، في تحقيق انطلاقة مثالية والانتصار على النمسا، أملًا في التأهل إلى نهائي يورو 2024 والتتويج باللقب في نسخته الحالية، للمرة الثالثة في تاريخ الديوك.