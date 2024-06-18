الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024

رياض الاطفال
رياض الاطفال

يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل عن موقع تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024، حيث فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقع التنسيق الإلكتروني للتقديم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2024 بدء من أول يونيو شهر يونيو الجاري ومن المقرر أن يغلق خلال نهاية الشهر.

رابط التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الاطفال 2024

ويتيح الرابط التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات “المدارس التجريبية من خلال الرابط التالي mis.gov.eg/

خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا، وذلك تسهيلا على أولياء الأمور، حيث جاءت الخطوات كالتالي:
- يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

- يتم الضغط على خدمات ولي الأمر.

- ثم الضغط على مستخدم جديد، ثم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- لابد من استيفاء بيانات ولي الأمر كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي، وتسجيل كلمة المرور.

- يتم تسجيل الدخول.

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خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا 2025

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بالخطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا 2025


- ثم يتم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.
يتم اختيار نوعية المدرسة للتسجيل «رسمية أو رسمية لغات» والضغط على بدء التسجيل.

- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.
الأوراق المطلوبة

أما عن الأوراق المطلوبة الواجب توافرها أثناء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات “المدارس التجريبية" جاءت كالتالي: 
- طباعة الاستمارة الإلكترونية التي تم تسجيلها وإرفاقها بالمستندات المطلوبة وذلك بعد ظهور نتيجة التنسيق.
- يتم تقديم شهادة ميلاد حديثة للتلميذ المقبول وصور منها.
- صورة البطاقة الشخصية لوالدي التلميذ (سارية)
- إدراج 8 من صور مقاس 4×6 للتلميذ.
- إرفاق وصل مياه أو كهرباء أو فاتورة التليفون الأرضي باسم الأب أو الجد للأب وذلك للتأكد من عنوان التلميذوفي حالة عدم وجود “وصل كهرباء” أو “مياه” ويمكن إرفاق صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري، وذلك بتاريخ عام سابق ويكون مع إحضار الأصل للاطلاع بجانب ختم البطاقة الصحية المرفقة، وذلك بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية اللازمة.

نوعية المدرسة رسمية لغات رياض الاطفال تسجيل رياض الأطفال الكترونيا خطوات تسجيل رياض الأطفال إلكترونيا رابط التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الاطفال 2024

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