هكذا تغيرت المواقف الدولية من الدعم المطلق لإسرائيل إلى مساندة الحق الفلسطيني

مع بداية عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر ۲۰۲۳، أعلن قادة العديد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا عن دعمهم الثابت والموحد لإسرائيل، وأدانت تلك الدول حركة حماس وأعمالها "الإرهابية المروعة" كما وصفها قادة هذه الدول.

كما دعمت تلك الدول حق إسرائيل الثابت والراسخ في الدفاع عن نفسها. ولم تكتف تلك الدول فقط بدعمها لإسرائيل عن طريق إعطاءها الضوء الأخضر للهجوم على قطاع غزة، لكن أيضًا قامت بعض الدول بتعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين وهي دول الاتحاد الأوروبي، وكان على رأس تلك الدول ألمانيا والنمسا.

وفي وقت لاحق أيضًا ففي فبراير الماضي قررت مجموعة من الدول الكبرى المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تعليق تمويلها، وعدد تلك الدول ۱۸ دولة مما تسبب في تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة.

لكن وبعد ثمانية أشهر من الحرب على قطاع غزة، تغير الموقف الدولي خاصة الغربي بشكل تدريجي، إلى الحد الذي يضع إسرائيل في "عزلة دولية"، وذلك بعد أن أدركت تلك الدول أن إسرائيل ترتكب كافة صور الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، في ٢٩ ديسمبر ۲۰۲۳ وذلك لمقاضاة إسرائيل بسبب أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وقد أصدر قضاة محكمة "لاهاي" مجموعة من التدابير المؤقتة ضد إسرائيل التي تلزمها بضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد شعب القطاع.

وبعد العملية العسكرية في رفح، طلبت جنوب أفريقيا تدابير إضافية من المحكمة لوقف القصف على رفح، وبالفعل أصدرت المحكمة مجموعة تدابير تطالب بها إسرائيل بوقف الأعمال العسكرية في رفح وضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفتح معبر رفح بشكل عاجل، والتي لم تقم إسرائيل بتنفيذها حتى الآن.

ويجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا لم تكن الدولة الوحيدة في الدعوى، فمنذ بداية العام الجاري ٢٠٢٤ انضمت العديد من الدول لصف جنوب أفريقيا، حيث انضمت دولة نيكاراجوا في ٨ فبراير ٢٠٢٤، ودولة بلجيكا في ١١ مارس ۲۰۲٤ وأيرلندا في ۲۷ مارس ٢٠٢٤، وكولومبيا في ٥ أبريل ٢٠٢٤، وتركيا في ١ مايو ٢٠٢٤، وليبيا في ١١ مايو ٢۰۲٤، ومصر في ١٢ مايو ٢٠٢٤، وجزر المالديف في ١٣ مايو ۲۰۲٤، والمكسيك في ٢٩ مايو ٢٠٢٤، وتشيلي في ١ يونيو ٢٠٢٤، وأخيرا إسبانيا في ٦ يونيو ٢٠٢٤.

ومن الملاحظ أن أغلب الدول المنضمة إلى الدعوى هي دول غير عربية ماعدا مصر ولبيبا. والتي غالبا ما كانت تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وقت سابق من الحرب. والذي يعكس بشكل واضح تغير موقف تلك الدول بعد كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بأن ما تقوم به من ممارسات هدفها القضاء على إرهاب "حماس" كما تدعي.

ولم يكن التغير في موقف الدول فقط على مستوى محكمة العدل، لكن أيضا على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، ففي نوفمبر الماضي أعلن المدعي العام كريم خان أن مجموعة من الدول وهي جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي بالإضافة إلى ١٩٨ منظمة قدمت طلبا مشتركا للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية.

وقد قبل المدعي العام طلب تلك الدول. وفي نهاية مايو 2024 قدم كريم خان طلبا رسميا الدائرة التمهيدية للمحكمة، يطالب فيها باعتقال مجموعة من القادة على رأسهم نتنياهو وجالانت، وذلك بعد أن أجرى تحقيقاته بناء على ما قدمته مجموعة الدول والمنظمات.

واجتاحت موجة من التظاهرات عددًا من الدول الغربية داعية لوقف إطلاق النار في غزة بالتزامن مع استمرار أعمال القصف الوحشي الإسرائيلي، منتقدة أيضا موقف الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للعدوان الإسرائيلي على غزة. فكانت المرة الأولى تقريبا التي تخرج فيها احتجاجات بهذا الكم مناصرة قضية خارجية.

ودفعت هذه الاحتجاجات بدورها الحكومات الغربية إلى تغيير موقفها نسبيا أيضا من دعم العمل العسكري الإسرائيلي بشكل مطلق إلى التحرك الدبلوماسي والسياسي للتوصل إلى هدن إنسانية وإدخال المساعدات، ومن ثم الدعوة إلى وقف للحرب.

وشهد العالم أكثر من ۳۷۰۰ مظاهرة مناصرة لفلسطين خلال شهر فقط منذ السابع من أكتوبر منها ٦٠٠ مظاهرة في الولايات المتحدة و۱۷۰ مظاهرة في ألمانيا و١٤٠٠ مظاهرة في الشرق الأوسط ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يحتج فيها الرأي العام الغربي دعما للفلسطينيين، إلا أن الاحتجاجات الأخيرة كانت لافته بصورة كبيرة باعتبارها دشنت لبروز ظواهر جديدة.

وفي خطوة مشتركة في يونيو ٢٠٢٤ أعلنت إسبانيا وإيرلندا العضوتان في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج سيرهما على خطى السويد، وانضمت إليها سلوفينيا، في حين أن الدول الغربية ربطت على الدوام الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، فيما أبدت دولا أخرى نيتها للاعتراف بفلسطين.

وتعكس التحركات الدولية السابقة التغير الجذري في المواقف الدولية خاصة. بالنسبة للدول الأوروبية والتي كانت منذ قيام دولة إسرائيل الداعم المطلق لها في كافة تحركاتها، والمدافع بشكل مستمر عن حقوقها وحقوق شعبها، لكن وبعد مرور أكثر من ٨ أشهر من الحرب على قطاع غزة، وبعد المذابح المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، غيرت تلك الدول من نظرتها لإسرائيل والذي أثر على مكانة إسرائيل الدولية وأصبحت منعزلة دبلوماسيا.