عرض برنامج "ملف اليوم" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقرير بعنوان “ مخاوف من تداعيات صعود تيار اليمين إلى مناصب الاتحاد الأوروبي”.

ترقب شديد يسيطر على العالم أجمع مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية في بروكسل للتركيز على الترشح لشغل المناصب العليا في الاتحاد بعد أسبوع من الانتخابات الأوروبية وحقّق خلالها تيار اليمين صعودًا ملحوظًا.

رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية 3 مناصب يسعى قادة الاتحاد لحسمها وفقًا لإجراءات الترشيح المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي إلا أن فرصة إعادة اختيار "فوندرلين" لمنصب رئيس المفوضية الأوروبي تبدو محسومة.

وفي ظل خوف ملحوظ من صعود طيار اليمين في أوروبا أطلق المستشار الألماني أولاف شولتس، تحذيرًا لفوندرلين، من تعاونها أو تحالفها مع أحزاب اليمين إذا تم إعادة اختيارها لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.