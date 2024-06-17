الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصري يبعد الزمالك عن المنافسة على الدوري ويسقطه بهدفين

المصري والزمالك
المصري والزمالك

تغلب المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك، بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ورفع المصري رصيده إلى 42 نقطة في وصافة دوري نايل، بينما تواجد الزمالك بالمركز الـ11 بـ31 نقطة.


الشوط الأول

وكان الشوط سجال بين الفريقين، حيث بدأ الأبيض خطورته بالدقيقة 11 بعرضية من مصطفى شلبي أبعدها حسين السيد من أمام مرماه.

ورد محمد الشامي برأسية بالدقيقة 12 غير متقنة جاءت سهلة في يد عواد، ثم عاد دغموم بالدقيقة 13 وسدد بقوة من خارج المنطقة تصدى لها حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 18 حاول حسين السيد من ركلة حرة على مشارف منقطة جزاء الزمالك، لكن كرته علت مرمى عواد.

وفي الدقيقة 20 أحرز التونسي فخر الدين بن يوسف، هدف التقدم بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين محمد عواد.

وحاول الزمالك لتقليص الفارق، وسدد زياد كمال تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 32 لكن محمود جاد تصدى لها.

وعاد زيزو لمحاولة إدراك التعادل للزمالك، وسدد بالدقيقة 39 من خارج منطقة الجزاء ومرت بقليل من مرمى جاد.

الشوط الثاني

دخل الزمالك بقوة لإدراك التعادل، وأضاع السعيد فرصة محققة بعدما سدد بقوة فوق مرمى جاد بالدقيقة الأولى.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط بأكمله وكانت تسديدة نبيل عماد دونجا بالدقيقة 68 وتحصل على ركلة جزاء.

وأضاع زيزو ركلة جزاء بالدقيقة 72 وفرصة التعادل للمصري، بعدما اصطدمت ركلة الجزاء بعارضة محمود جاد وعادت للملعب.

وسجل هدف المصري الثاني محمد الشامي بالدقيقة 86، من جملة رائعة مع سمير فكري وسدد كرة صاروخية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد عواد.

وفي الدقيقة 88، ومن انفراد تام بالمرمى من ترافيس موتيابا لاعب الزمالك يمين منطقة الجزاء انهاه بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الوقت بدل الضائع قلص يوسف أوباما الفارق للزمالك، بهدف من رأسية داخل منطقة الجزاء بعد عرضة من "نيمار".

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