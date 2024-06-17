الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

محمد ممدوح: فيلم أهل الكهف فكرة ممتازة وتجربة جديدة ومختلفة

فيلم أهل الكهف
فيلم أهل الكهف

يشارك النجم  محمد ممدوح في بطولة فيلم “أهل الكهف” الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي ونخبة كبيرة من الفنانين، وحقق إيرادات عالية فور طرحه بجميع دور العرض السينمائي بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقال الفنان محمد ممدوح ان فكرة فيلم "أهل الكهف" فكرة ممتازة، وهو ما حمسه للمشاركة في العمل بالإضافة إلى صناعه وأبطاله، مشيرًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع المخرج عمرو عرفة والمؤلف أيمن بهجت قمر وكل أبطال الفيلم.

وأضاف "ممدوح" أن قصة العمل مشوقة وتاريخية وتتضمن العديد من المعارك منذ العصور الرومانية، مؤكدًا انها تجربة جديدة ومتميزة ونالت إعجابه فور عرضها عليه، لافتًا أنه يظهر خلال الفيلم بدور محارب، وهو واحد من ضمن السبعة المتواجدين داخل الكهف، موضحًا أن كواليس العمل كانت ممتعة ولطيفة، وقصة الفيلم مشوقة حيث مجموعة أشخاص ينامون في زمن ويستيقظون في زمن آخر، والأحداث مليئة بالاثارة والتشويق.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

النجم محمد ممدوح محمد ممدوح أهل الكهف خالد النبوي عيد الأضحى فيلم اهل الكهف

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