في لقاء عنوانه لوكاكو.. سلوفاكيا تكمل مفاجأت اليورو وتسقط بلجيكا

تغلب منتخب سلوفاكيا على نظيره بلجيكا بهدف نظيف، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

الفوز جعل سلوفاكيا تتصدر المجموعة السابعة مع رومانيا برصيد 3 نقاط، لكن الصدارة تعود لرومانيا بفارق الأهداف، بينما تذيلها بلجيكا وأوكرانيا بدون نقاط.

الشوط الأول

أضاع منتخب بلجيكا هدفين مؤكدين بالدقائق الأولى، بعدما أضاع روميلو لوكاكو انفراد بالدقيقة الأولى تصدى له الحارس السلوفاكي.

وفي الدقيقة 6 عاد وأضاع انفراد تام بدوبرافكا حارس سلوفاكيا بعدما مر بشكل خاطئ وطالت عليه الكرة.

وعاقب منتخب سلوفاكيا بلجيكا على هذه الفرص، وتقدم بالدقيقة 7 عن طريق إيفان شرانز بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من جيريمي دوكو في إعادة الكرة لمرماه.

وعاد منتخب بلجيكا لضياع الفرص السهلة، وسدد تروسارد فوق المرمى الخالي بعد خطأ فادح من دوبرافكا في إرسال الكرة بالدقيقة 20.

وسدد أونانا رأسية بالدقيقة 35 من ركنية نفذها دي بروين، لكن دوبرافكا تصدى لها.

وتألق كاتسيلس حارس بلجيكا بالدقيقة 39، لتسديدة هارسلين من خارج منطقة الجزاء ليمنع الهدف الثاني لسلوفاكيا.

وواصل لوكاكو مسلسل إهدار الفرص، وأهدر انفراد تام بالمرمى بالدقيقة 42.



الشوط الثاني

وسجل لوكاكو هدف التعادل بالدقيقة 57، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد العودة لتقنية "الفار".

لوكاكو عاد وسدد كرة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 61، لكنها جاءت في الشباك الخارجية.

وأنقذ مدافع سلوفاكيا فريقه من هدف مؤكد بعدما أنقذ الكرة من على خط مرماه، بعد تسديدة باكايوكو بالدقيقة 62



وبعد مسلسل إهدار الفرصة، أدرك لوكاكو التعادل بالدقيقة 86 بتسديدة داخل منطقة الجزاء لكن حكم اللقاء عاد وألغاه من جديدة بعد العودة لتقنية "الفار" واحتساب لمسة يد على أوبيندا في بداية اللعبة.