الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في لقاء عنوانه لوكاكو.. سلوفاكيا تكمل مفاجأت اليورو وتسقط بلجيكا

سلوفاكيا وبلجيكا
سلوفاكيا وبلجيكا

تغلب منتخب سلوفاكيا على نظيره بلجيكا بهدف نظيف، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

الفوز جعل سلوفاكيا تتصدر المجموعة السابعة مع رومانيا برصيد 3 نقاط، لكن الصدارة تعود لرومانيا بفارق الأهداف، بينما تذيلها بلجيكا وأوكرانيا بدون نقاط.

الشوط الأول

أضاع منتخب بلجيكا هدفين مؤكدين بالدقائق الأولى، بعدما أضاع روميلو لوكاكو انفراد بالدقيقة الأولى تصدى له الحارس السلوفاكي.

وفي الدقيقة 6 عاد وأضاع انفراد تام بدوبرافكا حارس سلوفاكيا بعدما مر بشكل خاطئ وطالت عليه الكرة.

وعاقب منتخب سلوفاكيا بلجيكا على هذه الفرص، وتقدم بالدقيقة 7 عن طريق إيفان شرانز بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من جيريمي دوكو في إعادة الكرة لمرماه.

وعاد منتخب بلجيكا لضياع الفرص السهلة، وسدد تروسارد فوق المرمى الخالي بعد خطأ فادح من دوبرافكا في إرسال الكرة بالدقيقة 20.

وسدد أونانا رأسية بالدقيقة 35 من ركنية نفذها دي بروين، لكن دوبرافكا تصدى لها.

وتألق كاتسيلس حارس بلجيكا بالدقيقة 39، لتسديدة هارسلين من خارج منطقة الجزاء ليمنع الهدف الثاني لسلوفاكيا.

وواصل لوكاكو مسلسل إهدار الفرص، وأهدر انفراد تام بالمرمى بالدقيقة 42.


الشوط الثاني

وسجل لوكاكو هدف التعادل بالدقيقة 57، لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد العودة لتقنية "الفار".

لوكاكو عاد وسدد كرة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 61، لكنها جاءت في الشباك الخارجية.

وأنقذ مدافع سلوفاكيا فريقه من هدف مؤكد بعدما أنقذ الكرة من على خط مرماه، بعد تسديدة باكايوكو بالدقيقة 62


وبعد مسلسل إهدار الفرصة، أدرك لوكاكو التعادل بالدقيقة 86 بتسديدة داخل منطقة الجزاء لكن حكم اللقاء عاد وألغاه من جديدة بعد العودة لتقنية "الفار" واحتساب لمسة يد على أوبيندا في بداية اللعبة.

يورو 2024 سلوفاكيا بلجيكا لوكاكو روميلو لوكاكو

مواد متعلقة

يورو 2024.. سلوفاكيا تتقدم على بلجيكا بهدف نظيف

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

حياة كريمة تتكفل ببائع غزل البنات.. مشروع كامل يعيد له الأمل

اشتهر بالسمعة الطيبة.. وفاة حاج من كفر الشيخ أثناء تأديته مناسك الحج (فيديو)

في ثاني أيام العيد.. مصرع أب وطفليه غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله