الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأغاني التراث السيناوي والطرب الأصيل.. قصور الثقافة تواصل احتفالات العيد بجنوب سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك بمحافظة جنوب سيناء لليوم الثاني على التوالي، في إطار فعاليات وزارة الثقافة.

وعلى مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، قدمت فرق قصور الثقافة، عددا من عروضها الفنية شهدها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، ولفيف من قيادات المحافظة والثقافة، وبحضور جماهيري كبير.

قدم الحفل الشاعر وليد الهواري، وبدأت فعالياته مع عرض فني لفرقة أطفال قصر ثقافة الطور للفنون الشعبية، تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية بجانب فقرة التنورة المميزة.

أعقب ذلك مجموعة من الأغاني المستوحاة من التراث السيناوي لفرقة التلقائيين بقيادة سحر عيد، بجانب عدد من الأغاني الوطنية وأغنيات كوكب الشرق قدمتها الفنانة أروى صالح.

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قصور الثقافة بالإسكندرية تحتفل بعيد الأضحى مع أطفال بشاير الخير

وتواصلت الفعاليات مع فقرة استعراضية بعنوان "نكون مع بعض" لفرقة قصر شرم الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد دهشان، تلاها ميدلي وطني لفرقة كورال القصر بقيادة المايسترو عمر عدلي.

واختتم الحفل بباقة من الأغاني الطربية والوطنية لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، منها يا حبيبتي يا مصر، بهية، بنت اليوم، محسبكو انداس، وبالأحضان وسط تفاعل كبير من الحضور.

ومن المقرر أن تستكمل الفرقة حفلاتها بالمحافظة مساء اليوم الإثنين بمدينة الطور.

قدم الفعاليات فرع ثقافة جنوب سيناء، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإداراتها التابعة، وتأتي الفعالية في ضوء برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة خلال هذا الأسبوع احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني عيد الأضحى المبارك محافظة جنوب سيناء فعاليات وزارة الثقافة

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