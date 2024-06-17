كيف تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية الوقف التكتيكي للحرب في غزة؟

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على الوقف التكتيكي، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن رسمياً عن وقف إطلاق النار الإنساني في جنوب قطاع غزة بالقرب من معبر كرم أبو سالم، بعد طلب من الجانب السياسي للسماح بإدخال المساعدات والترويج لها عالمياً، بهدف تقليل فرص إصدار أوامر الاعتقال ووقف الحرب في القطاع.

وفي سياق استمرار الحرب في غزة، أشار المحللون إلى أن الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل على حماس لم يؤدي إلى أي تغيير في تقييم قوة الحركة بل ساهم في ضعف مؤشرات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة والوساطة المصرية



ونقلت وسائل الإعلام العبرية رسائل رسمية عن ما وصف بأنه "مصدر مسؤول"، حيث جاءت الأفكار الأساسية على النحو التالي: نهاية الحرب باتفاق، وليس بالتزام مسبق، وستستمر الحرب حتى تستعيد إسرائيل جميع المحتجزين وسيتم التأكد من التوصل إلى اتفاق مع الرهائن يعود فيه الجميع إلى ديارهم، بما في ذلك المرحلة الثانية التي سيتم فيها إطلاق سراح الرجال، وكذلك المرحلة الثالثة التي سيتم فيها إعادة الجثث.

وأوضحت أنه يجب ترك أدوات الضغط لتنفيذ الاتفاق، حيث سيكون لدى حماس المزيد من المحتجزين بعد الاتفاق، وإسرائيل لديها الجيش والتهديد العسكري.