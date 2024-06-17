المصري ينهي على آمال الزمالك بهدف رائع من الشامي

أضاف المصري الهدف الثاني على حساب الزمالك،من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في دوري نايل.

وسجل هدف المصري الثاني محمد الشامي بالدقيقة 86، من جملة رائعة مع سمير فكري وسدد كرة صاروخية داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد عواد.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وياسر حمد، وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا"، وسيف جعفر ومحمد السيد، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.