غياب مابولولو.. قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بدوري نايل

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لمواجهة الأهلي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي بدوري نايل

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الأهلي، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024).

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بدوري نايل

المهدي سليمان وعمر صلاح، وشريف رضا وهشام صلاح، وإسلام أبو سليمة ومحمود شبانه، وسيف تقا وأحمد غنيم، والحبيب حسن وكريم الديب، وخالد الغندور وناصر ناصر، ومورو ساليفو وعمرو صالح، وفوزي الحناوي وعبدالغني محمد، وأحمد عيد ومازن أشرف، وبنجامين بواتينج وبيكالي أوبامي.

وشهدت قائمة سيد البلد لمواجهة المارد الأحمر، غياب هداف الفريق الأنجولي الدولي مابولولو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي بدوري نايل

تنقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة، وذلك عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024).

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، سواء عبر قناة أون تايم سبورت 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الاتحاد السكندري بدوري نايل

يحتل الاتحاد السكندري، المركز السادس بجدول دوري نايل، برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، بواقع 9 انتصارات ومثلها تعادل، و7 هزائم.

الأهلي يسحق الاتحاد برباعية مقابل هدف

سحق المارد الأحمر نظيره سيد البلد، برباعية مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، سجلها وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال وكهربا، بينما جاء الاتحاد السكندري الوحيد، عن طريق بينامين بواتينج.