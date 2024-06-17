الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غياب مابولولو.. قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بدوري نايل

مابولولو
مابولولو

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لمواجهة الأهلي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي بدوري نايل

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الأهلي، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024).

 

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بدوري نايل

المهدي سليمان وعمر صلاح، وشريف رضا وهشام صلاح، وإسلام أبو سليمة ومحمود شبانه، وسيف تقا وأحمد غنيم، والحبيب حسن وكريم الديب، وخالد الغندور وناصر ناصر، ومورو ساليفو وعمرو صالح، وفوزي الحناوي وعبدالغني محمد، وأحمد عيد ومازن أشرف، وبنجامين بواتينج وبيكالي أوبامي.

وشهدت قائمة سيد البلد لمواجهة المارد الأحمر، غياب هداف الفريق الأنجولي الدولي مابولولو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي بدوري نايل

تنقل مباراة الاتحاد السكندري والأهلي، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، في تمام السابعة مساء غدا الثلاثاء المقبل، على الهواء مباشرة، وذلك عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك (2024).

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، سواء عبر قناة أون تايم سبورت 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الاتحاد السكندري بدوري نايل

يحتل الاتحاد السكندري، المركز السادس بجدول دوري نايل، برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، بواقع 9 انتصارات ومثلها تعادل، و7 هزائم.

الأهلي يسحق الاتحاد برباعية مقابل هدف

سحق المارد الأحمر نظيره سيد البلد، برباعية مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين، سجلها وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال وكهربا، بينما جاء الاتحاد السكندري الوحيد، عن طريق بينامين بواتينج.

مابولولو الاتحاد السكندرى دوري نايل الاهلى قائمة الاتحاد السكندري الأنجولي مابولولو

مواد متعلقة

الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى

الجولة 26.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بدوري نايل 2024 والقنوات الناقلة

بدون راحة.. الأهلى يستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى اليوم بفرمان من كولر

مفاجأة الكأس.. أبوقير للأسمدة يهزم الاتحاد السكندرى ويتأهل إلى دور الـ16

ناصر ماهر يتقدم للزمالك على الاتحاد السكندري

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

حياة كريمة تتكفل ببائع غزل البنات.. مشروع كامل يعيد له الأمل

اشتهر بالسمعة الطيبة.. وفاة حاج من كفر الشيخ أثناء تأديته مناسك الحج (فيديو)

في ثاني أيام العيد.. مصرع أب وطفليه غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله