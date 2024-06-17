وفاة سيدة من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

توفيت سيدة تُدعى الهام شاكر السيد تبلغ من العمر قرابة الـ 50 عامًا من قرية شدموه التابعة لمركز اطسا بمحافظة الفيوم بعدما انتهت من رمي جمرات العقبة الكبرى مباشرة.

وكانت حالة من الحزن والأسي قد سيطرت على أسرة الفقيدة الراحلة بعد علمهم بنبأ وفاتها.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالفيوم إلى دفاتر عزاء لها خاصة أنها محبوبة من جميع أهالي القرية

وكانت أسرة الراحلة قد قررت إقامة سرادق عزاء لها بمسقط رأسها بقرية شدموه بمركز اطسا بالفيوم.

وتعد هذه الحالة هي الثامنة في محافظة الفيوم من الذين توفوا أثناء تأدية مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.