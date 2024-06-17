الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراقبة الوظائف الحيوية.. أبزر مميزات الساعات الذكية

الساعات الذكية
الساعات الذكية

باتت الساعات الذكية من الأدوات التي يحرص الكثيرون على ارتدائها نظرا للمميزات الكبيرة التي تقدمها وفي التقرير التالي نوضح مميزات الساعات الذكية.

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اتفاقية شراكة بين «ڤاليو» و«Hive Analytics» لسداد مصروفات دبلوما «AI Copilot» وتمكين الجيل الجديد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

مميزات الساعات الذكية 

بعض الساعات الذكية تتمتع  بقدرات متقدمة لمراقبة الصحة، مثل مراقبة تخطيط القلب وتتبع مستوى الأكسجين في الدم.
كما  تقدم بعض الساعات الذكية  ميزات محسنة لتتبع النوم، بما في ذلك التحليل التفصيلي والتوصيات لتحسين جودة النوم.

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أهم مميزات الساعات الذكية.. من مجرد إكسسوار إلى أداة تكنولوجية أساسية

اكتشاف مرض باركنسون

وفقًا لدراسة جديدة، قام بها أطباء الأعصاب فى المركز الطبي بجامعة روتشستر فى الولايات المتحدة  ونشرتها عدد من المواقع العالمية،  فانه يمكن للساعات الذكية  اكتشاف أعراض مرض باركنسون  في مرحلة مبكرة .

ووفقا للدراسة فإن الساعات تمكن الاطباء من  تتبع أعراض المرض بشكل سلبي مثل المشية والرعشة.

وقال جيمي آدامز، الأستاذ المشارك في علم الأعصاب في المركز الطبي بجامعة روتشستر: "إن التدابير الرقمية تبشر بتوفير قياسات موضوعية وحساسة وواقعية لتطور المرض في مرض باركنسون".

مميزات أخرى للساعات الذكية 

توفير  المعلومات حول الإتجاهات الخاصة بالرياح.

القدرة على الرد على المكالمات الواردة إلى هاتفك الذكي  حيث يتوفر  في بعض  الساعات الذكية  خدمة الرد الصوتي.

القدرة على تشغيل تطبيقات الهاتف الذكي المختلفة.

تساعد الرياضيين في معرفة المسافات المقطوعة أثناء ممارسة الرياضة بشكل عام.

إمكانية تلقي الرسائل والإشعارات الواردة الى الهاتف المحمول.

إجراء الحسابات الرياضية المختلفة من خلال نظام الآلة الحاسبة المتوفر في الساعة الذكية.

القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت.

معرفة درجات الحرارة والتاريخ وكذلك معدلات الرطوبة .

تحديد نبضات القلب وكذلك الضغط وغيرها من الوظائف الصحية.

موجودة من ماركات عالمية ومختلفة وموجودة بأسعار مختلفة تناسب الجميع.

تصميماتها أنيقة وتناسب كافة الأذواق والنساء والرجال والاطفال ومختلف الأعمار.

متوفرة في أكثر من تصميم وأكثر من لون.

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