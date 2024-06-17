الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماة الوطن" يواصل توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال بمركز زفتى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم حزب حماة الوطن في مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، فعالية ناجحة، بدأت خلال صلاة عيد الأضحى وتستمر خلال فترة العيد بأكملها. والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال من خلال توزيع الحلوى والألعاب والعيديات النقدية عليهم، وذلك تحت إشراف محمد عادل، الأمين المساعد للحزب بمركز ومدينة زفتى.

وقال محمد عادل، إن حزب حماة الوطن يسعى جاهدًا للتواجد بين صفوف الجماهير العريضة من الشعب، وتقديم الفرحة والسرور للأطفال والمجتمع بأكمله، مؤكدا أن هذه الفعاليات تعكس رؤية الحزب وقيمه في خدمة المجتمع والعمل على إيجاد بيئة إيجابية وسعيدة للجميع.

وأضاف عادل، أن هذا النشاط الإيجابي الذي قام به حزب حماة الوطن يعكس التزامه بالتواصل المباشر مع الناس وتحقيق التواصل الاجتماعي والترابط مع المجتمع المحلي. ويوضح أيضًا التفاني والجهود المبذولة من قبل أعضاء الحزب في تحقيق الرفاهية والسعادة للأطفال والمجتمع في مركز ومدينة زفتى.

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صلاة عيد الأضحى الحلوى والألعاب والعديات النقدية عليهم الأمين المساعد للحزب بمركز ومدينة زفتي أحمد يحيى الجحش لمجتمع المحلي داخل مركز ومدينة زفتي النشاط الإيجابي

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