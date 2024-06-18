مواعيد الصلاة فى محافظات مصر اليوم الثلاثاء 2024/6/16

يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر ثالث أيام عيد الأضحى عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في مواعيدها الصحيح.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:08 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:56 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:32 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:59 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:08 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 1:02 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:40 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:07 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:42 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 3:53 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:45 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:24 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:51 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:27 مساءً.

مواعيد الصلاة فى محافظة البحيرة

صلاة الفجر

الساعة 4:06 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:59 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:37 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:04 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:40 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:18 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:50 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:16 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:44 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:12 مساءً.

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:24 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:50 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:09 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:38 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:04 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:01 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:51 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:29 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:56 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:30 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة كفر الشيخ

صلاة الفجر

الساعة 4:04 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:58 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:37 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 8:04 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:39 مساءً.