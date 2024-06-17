الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حياة كريمة: توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة على المستشفيات احتفالًا بعيد الأضحى

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قالت مروة فخري المدير التنفيذي لحياة كريمة، إن مؤسسة حياة كريمة بدأت الاحتفال بعيد الأضحى بداية من شهر ذي الحجة، حيث يتم توزيع اللحوم والمواد الغذائية على المواطنين الأولى بالرعاية.

توزيع اللحوم على المحتاجين 

وأكدت الدكتورة مروة فخريخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية" إكسترا نيوز"، أن المبادرة قامت بإعداد الوجبات السريعة الساخنة لتوزيعهم على المواطنين كبار السن في دور الرعاية بكافة أنحاء الجمهورية.

ذبح الأضاحي للفقراء

وأضافت في حديثها، أن المبادرة حريصة على ذبح أعداد كبيرة من رؤوس الماشية من أجل توزيعها على المواطنين بكافة المحافظات.

وتابعت: "توزيع ١٠ آلاف وجبة ساخنة على المستشفيات احتفالًا بعيد الأضحى المبارك".

مروة فخرى اكسترا نيوز إعداد الوجبات الساخنة قناة اكسترا نيوز

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