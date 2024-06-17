الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"يا جمال النبي ويا فاطمة يا بنت نبينا".. أبرز أغاني الحجيج

أغاني الحج
أغاني الحج

 ليس هناك من لم يردد أو يستمع إلى تواشيح “فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا” والذي أصبح أدائها ملاصقا لطقوس الحج، تلك الأغاني التي ارتجلتها النساء وألقتها، لتصبح جزءا رئيسيا من تراثنا الشعبي، تلعب دورا وظيفيا وبارزا في رحلة الحج  تعرف في التقرير التالي على أبرزأغاني الحج ودورها:

قال الكاتب  الصحفي والباحث في التراث  يسري أبو القاسم: "يحتفي أهل الصعيد بالحجيج على طريقتهم الخاصة أثناء، سفر الحجاج إلى الأراضي الحجازية فيقومون برسم واجهات حيطان بيوتهم برسومات تشير إلى إن صاحبه قد زار بيت الله الحرام  بدءا من وسائل الانتقال  والتي منها الطائرة والباخرة، وصولا لصور للحرم المكي والكعبة المشرفة.

أبرز طقوس الحج في جنوب مصر 

من أبرز طقوس الحج في جنوب مصر هو تجمع النسوة وبنات العائلة على مدى فترة الاستعداد للحج ليشدوا بأغاني متعلقة بالحج.

أكد ابو القاسم على أن الصعيد هو المنطقة الأكثر ثراء في الفولكلور الشعبي الخاص بأغاني الحجيج، مثل رايحة فين يا حاجة ويا زوار النبي، وافتحي الباب يا فاطمة، وغيرهم من الأغاني التي تخص الحج والتي تتخطى العشرين أغنية وقد رصدت تلك الأغنيات في كتابي من قلب النجع الذي يرصد الفولكلور الشعبي في صعيد مصر.

يذهب الكاتب الروائي خير شلبي  في معرض مقدمته لكتاب "فولكلور الحج.. الأغنية الشعبية نموذجا" للباحث الكاتب ممد النجار: "أزعم أن الاحتفال بالحج في جميع مناسباته طقس مصري خالص في أساسه، بل أن الغناء الديني في أصله طقس مصري رسخته الطرق الصوفية المصرية التي كان لها باع طويل في استخدام الموسيقى لتوصيل الإنسان الى مرحلة الوجد الصوفي، وترقيق مشاعرة.

فولكلور الحج.. الأغنية الشعبية نموذجا"

في كتاب "فولكلور الحج.. الأغنية الشعبية نموذجا" للباحث والكاتب يشير إلى "تشكل احتفالية الحج دورة قائمة بذاتها في بلد الحاج منذ لحظة الشروع في الحج وتنتهي بعد العودة إلى ارض الوطن، وهي دورة تختلف من قطر إسلامي إلى آخر في ضوء خصوصية الثقافية المذهبية.

txt

من التراث الشعبي.. أمثال مصرية تُعبر عن فرحة العيد

يذهب النجار إلى  التأكيد على أن أغاني الحجيج في أساسها ونشأتها شكل غنائي نسوي الأصل، تؤدية وتتلقاه النساء فقط على نحو جماعي، كما تؤدي أغاني الأفراح النسائية في المجتمع المصري".

 

 

 

ابرز أغاني الحج يسرى أبو القاسم طقوس الحج في جنوب مصر ابرز طقوس الحج في جنوب مصر فولكلور الحج الأغنية الشعبية نموذجا محمد رجب النجار

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

حياة كريمة تتكفل ببائع غزل البنات.. مشروع كامل يعيد له الأمل

في ثاني أيام العيد.. مصرع أب وطفليه غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ

اشتهر بالسمعة الطيبة.. وفاة حاج من كفر الشيخ أثناء تأديته مناسك الحج (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله