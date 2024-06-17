"يا جمال النبي ويا فاطمة يا بنت نبينا".. أبرز أغاني الحجيج

ليس هناك من لم يردد أو يستمع إلى تواشيح “فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا” والذي أصبح أدائها ملاصقا لطقوس الحج، تلك الأغاني التي ارتجلتها النساء وألقتها، لتصبح جزءا رئيسيا من تراثنا الشعبي، تلعب دورا وظيفيا وبارزا في رحلة الحج تعرف في التقرير التالي على أبرزأغاني الحج ودورها:

قال الكاتب الصحفي والباحث في التراث يسري أبو القاسم: "يحتفي أهل الصعيد بالحجيج على طريقتهم الخاصة أثناء، سفر الحجاج إلى الأراضي الحجازية فيقومون برسم واجهات حيطان بيوتهم برسومات تشير إلى إن صاحبه قد زار بيت الله الحرام بدءا من وسائل الانتقال والتي منها الطائرة والباخرة، وصولا لصور للحرم المكي والكعبة المشرفة.

أبرز طقوس الحج في جنوب مصر

من أبرز طقوس الحج في جنوب مصر هو تجمع النسوة وبنات العائلة على مدى فترة الاستعداد للحج ليشدوا بأغاني متعلقة بالحج.

أكد ابو القاسم على أن الصعيد هو المنطقة الأكثر ثراء في الفولكلور الشعبي الخاص بأغاني الحجيج، مثل رايحة فين يا حاجة ويا زوار النبي، وافتحي الباب يا فاطمة، وغيرهم من الأغاني التي تخص الحج والتي تتخطى العشرين أغنية وقد رصدت تلك الأغنيات في كتابي من قلب النجع الذي يرصد الفولكلور الشعبي في صعيد مصر.

يذهب الكاتب الروائي خير شلبي في معرض مقدمته لكتاب "فولكلور الحج.. الأغنية الشعبية نموذجا" للباحث الكاتب ممد النجار: "أزعم أن الاحتفال بالحج في جميع مناسباته طقس مصري خالص في أساسه، بل أن الغناء الديني في أصله طقس مصري رسخته الطرق الصوفية المصرية التي كان لها باع طويل في استخدام الموسيقى لتوصيل الإنسان الى مرحلة الوجد الصوفي، وترقيق مشاعرة.

فولكلور الحج.. الأغنية الشعبية نموذجا"

في كتاب "فولكلور الحج.. الأغنية الشعبية نموذجا" للباحث والكاتب يشير إلى "تشكل احتفالية الحج دورة قائمة بذاتها في بلد الحاج منذ لحظة الشروع في الحج وتنتهي بعد العودة إلى ارض الوطن، وهي دورة تختلف من قطر إسلامي إلى آخر في ضوء خصوصية الثقافية المذهبية.

يذهب النجار إلى التأكيد على أن أغاني الحجيج في أساسها ونشأتها شكل غنائي نسوي الأصل، تؤدية وتتلقاه النساء فقط على نحو جماعي، كما تؤدي أغاني الأفراح النسائية في المجتمع المصري".