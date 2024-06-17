"حياة كريمة": نستهدف توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 125 ألف أسرة

قالت بثينة مصطفى المتحدث باسم مؤسسة حياة كريمة، إن حياة كريمة تسعى إلى الاحتفال بعيد الأضحى مع المواطنين من خلال توزيع اللحوم على المواطنين الأولى بالرعاية.

توزيع اللحوم على المحتاجين

وأكد بثينة مصطفى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف توزيع لحوم الأضاحي على أكثر من 125 ألف أسرة هذا العام.

وأضافت في حديثها أنه تم توزيع ١٠ آلاف وجبة ساخنة على المواطنين الأولى بالرعاية على مدار العشر أيام الماضية.

أهداف المبادرة

وأشارت إلى أن المبادرة ستعمل على زواج عدد من الفتيات اليتيمات خلال أيام العيد بكافة المحافظات المصرية.

وكان قد أشار حسام توحيد، مسئول متابعة مركز ومدينة بني سويف بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن المؤسسة حرصت على توزيع بعض الهدايا البسيطة على الأطفال، مؤكدًا إيجابية الأجواء الاحتفالية التي يشعر بها المصريون.

وأكدت أن المؤسسة حرصت على تواجد أعداد كبيرة من المتطوعين لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، تعبيرًا عن فرحتهم بهم.