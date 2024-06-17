الشوط الأول.. التعادل الإيجابي بين الإسماعيلي وإنبي

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وإنبي، المقام حاليا على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

جاء هدف الدراويش، في الدقيقة الـ28، عن طريق مروان حمدي، عقب تمريرة زميله نادر فرج.

وشهدت أحداث الشوط الأول، إلغاء حكم الساحة محمود ناصف، هدفا للإسماعيلي سجله خالد النبريصي، بداعي وجود تسلل على اللاعب، وذلك في الدقيقة الـ10.

وفي الدقيقة الـ45+5، يدرك مصطفى شكشك التعادل لإنبي، عقب متابعة تصويبة زميله مودي ناصر، يمين منطقة الجزاء تصدى لها محمود فوزي حارس الإسماعيلي، لترتد الكرة للاعب، الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى ومحمد نصر، وعماد حمدي وحاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد ومحمد مخلوف، ومروان حمدي وإيريك تراوري، خالد النبريصي.

خط الهجوم: نادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

أحمد عادل ومحمد عمار، وعصام صبحي ومحمد دسوقي، وعمر الساعي وعلي الملواني، ومحمد عبدالسميع وعبدالرحمن الدح، وباسم مرسي

أما تشكيل إنبي، كان التالي..

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد.

خط الوسط: علي فوزى - مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر.

خط الهجوم: رفيق كابو - مصطفى شكشك - أحمد أوفا.

أما تشكيل إنبي، كان التالي..

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد.

خط الوسط: علي فوزى - مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي ناصر.

خط الهجوم: رفيق كابو - مصطفى شكشك - أحمد أوفا.

خط الهجوم: رفيق كابو - مصطفى شكشك - أحمد أوفا.