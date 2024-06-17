كتف بكتف.. الأشقاء السودانين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك في حديقة الأزهر

توافد منذ صباح اليوم الإثنين، المئات من المواطنين على حديقة الأزهر بالقاهرة، وذلك للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بعدد من العروض المجانية التي تقدمها الحديقة لزوارها في عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت حديقة الأزهر، إقبال عدد كبير من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها العاصمة في الفترة الحالية.

وفي أجواء كلها فرح وسعادة بين الأشقاء شهدت حديقة الأزهر لفتات جميلة بين الاخوة السودانين والمصريين في المرح ومشاركة الطعام والالعاب وسادت روح جميلة من البهجة والسرور بينهم.

وشهدت حديقة الأزهر بارك العديد من الزائرين اليوم من مختلف الجنسيات للاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى المبارك فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التي جعلتها أبرز الأماكن التي يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التي تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التي يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.

وتحرص الأسر المصرية على الذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة، خلال احتفالات الأعياد، لقضاء وقت ممتع والتقاط الصور التذكارية.

وفتحت حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة أبوابها من الصباح الباكر لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث خصصت الحديقة عددا من شبابيك التذاكر تزامنا مع الإقبال الكبير من المواطنين قبل فتح الحديقة بساعة، وخصصت إدارة الحديقة عددا من المنافذ لبيع تذاكر الدخول وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، وتمركز الأمن الإداري على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.

واستعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت الحدائق برامج ترفيهية لاستقبال زوارها، كما وضعت هيئة النقل العام خطة تشغيل خاصة لخطوط الأتوبيسات التى تخدم أماكن الفسح والزيارات، كذلك يستعد الأتوبيس النهري لتنظيم رحلات نيلية للقناطر الخيرية مدتها أكثر من 6 ساعات.

وشهدت الحدائق بالقاهرة أعمال صيانة وتطوير ومراجعة الألعاب الترفيهية والتأكد من عوامل الأمان والصيانة، بالإضافة إلى إعداد البرامج الترفيهية الخاصة ببعض الحدائق، وتجديد المقاعد وشبكات الصرف والري ببعض الحدائق.

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