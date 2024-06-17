الشوط الأول.. المصري يتقدم على الزمالك بهدف فخر الدين

تقدم المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في دوري نايل.

وكان اللقاء سجال بين الفريقين، حيث بدأ الأبيض خطورته بالدقيقة 11 بعرضية من مصطفى شلبي أبعدها حسين السيد من أمام مرماه.

ورد محمد الشامي برأسية بالدقيقة 12 غير متقنة جاءت سهلة في يد عواد، ثم عاد دغموم بالدقيقة 13 وسدد بقوة من خارج المنطقة تصدى لها حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 18 حاول حسين السيد من ركلة حرة على مشارف نقطة جزاء الزمالك، لكن كرته علت مرمى عواد.

وفي الدقيقة 20 أحرز التونسي فخر الدين بن يوسف، هدف التقدم بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين محمد عواد.

وحاول الزمالك لتقليص الفارق، وسدد زياد كمال تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 32 لكن محمود جاد تصدى لها.

وعاد زيزو لمحاولة إدراك التعادل للزمالك، وسدد بالدقيقة 39 من خارج منطقة الجزاء ومرت بقليل من مرمى جاد.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وياسر حمد، وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا"، وسيف جعفر ومحمد السيد، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.