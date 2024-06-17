الزمالك يفقد "زيزو" أمام فاركو للإيقاف

تأكد غياب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حاليًا في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وحصل "زيزو" على بطاقتين صفراوين من قبل أمام الأهلي والمقاولون العرب قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

ويلتقي الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري

مجلس إدارة الزمالك يدعم الفريق أمام المصري البورسعيدي

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وحسين السيد وأحمد خالد حسانين عضوي مجلس إدارة النادي على التواجد في مقصورة ستاد برج العرب، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة المصري المقامة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمود الشناوي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.