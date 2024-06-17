أمانة النزهة بحزب "حماة الوطن" تنظم معرضا للملابس للأسر الأكثر احتياجا

نظمت أمانة النزهة بحزب حماة الوطن، معرضًا للملابس لتوزيع ملابس جديدة للأسر الأكثر احتياجا، جاء ذلك طبقًا لتوجيهات اللواء صلاح المعداوي أمين عام القاهرة، والمهندس محمد جمال الدين مساعد الأمين العام وأمين تنظيم القاهرة، تحت قيادة الدكتورة هالة كيره أمين قطاع شرق القاهرة، والمستشار محمد عبد العظيم البديوي أمين تنظيم قطاع شرق القاهرة.

ونظمت أمانة النزهة بحزب حماة الوطن، برعاية الاستشاري طارق سمير أمين أمانة النزهة وأحمد أبو العنين مساعد الأمين وأمين التنظيم، معرضًا للملابس المجانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات وتم توزيع عدد 1500 قطعة ملابس جديدة على عدد 2 دار أيتام ودار أيتام المكفوفين وعمال النظافة بالأندية والإدارات والمدارس والمستحقين من أهل المنطقة وتم توزيعهم علي ثلاث أيام متصلة بمقر الأمانة.

‏‎‏‎ ويأتي طبقا لتوجيهات كافة قيادات حزب حماة الوطن بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أ.ح احمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طارق نصير أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية.



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