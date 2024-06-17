عبدالحليم قنديل: مبارك قاد البلد بطريقة «حطها مطرح ما هى» وما حدث فى مصر قبل ٢٠١١ هو «شفط» السلطة والثروة إلى أعلى

أكد الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل أن هجومه الشرس على نظام الرئيس الراحل حسنى مبارك قبل ثورة يناير لا علاقة له بحادثة الاختطاف التى تعرض لها فى عام ٢٠٠٤، لأنه بدأ حملته ضد النظام قبل الحادثة بسنوات، حتى إنه تنبأ بسقوطه فى ميدان التحرير قبل ثورة يناير بسنوات، وكتب فى مقالاته أن المحل المختار لـ«لجنة السياسات» بالحزب الوطنى المنحل هو سجن طرة وليس كورنيش النيل، حيث مقر الحزب، بعد أن تم شفط الثروة والسلطة إلى الأعلى. وأوضح «قنديل»، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، أن العشرية الأخيرة لنظام «مبارك» شهدت ظهور اتجاهات لتحويل الجمهورية إلى رئاسة ثلاثية من «الأب والابن والأم»، فى الوقت الذى تعرض فيه المجتمع المصرى لهجرتين؛ الأولى فى الجغرافيا بحثًا عن الرزق والثانية فى التاريخ بعودة الدينية المعممة، مشيرًا إلى أنه عمل فى سنوات ما قبل يناير على توسيع هامش الحرية، حتى كان أول مَن اتُهم بـ«إهانة الرئيس» منذ الكاتب الكبير عباس العقاد فى زمن الملك فؤاد الأول، وحكم عليه وقتها بالغرامة، التى لا يعرف حتى الآن مَن دفعها.

■ كتبت فى عام ٢٠٠٨ أن الرئيس الراحل حسنى مبارك سيرحل عن الحكم ويأتى مكانه الإخوان.. على أى أساس بنيت هذا التنبؤ؟

- أصدرت كتابًا فى يونيو ٢٠٠٨، وكان عبارة عن مقالات مجمعة بعنوان «الأيام الأخيرة»، وبنيت فكرته على أن «مبارك» مضى، وتناولت صورة مصر بعده، واعتبرت ذهابه «تحصيل حاصل»، وأن وضعه بعد هذه السنوات الراكدة يشبه وضع النبى سليمان عندما مات وهو يتكئ على عصاه فلم يلحظ أحد موته إلى أن نخر النمل العصا فسقط، وأدرك المسخّرون لخدمته، إنسًا وجنًا، أنه مات.

وفى ٤ مارس ٢٠٠٧ كنت رئيس تحرير جريدة «الكرامة»، وكان مانشيت الجريدة هو «سقوط مبارك فى ميدان التحرير»، وقلت إن المحل المختار لـ«لجنة السياسات» بالحزب الوطنى هو سجن طرة وليس كورنيش النيل، وما حدث فى مصر هو «شفط» السلطة والثروة إلى أعلى.

كما أن المجتمع بدأ يفقد صفته كمجتمع مكون من فئات وطبقات ومصالح بينها تعارض وتوافق، وحدثت فيه هجرتان، هجرة فى الجغرافيا بحثًا عن الرزق الشحيح، وهجرة فى التاريخ بالعودة الدينية المعممة، وتحول المجتمع لوضع شبحى وغبار بشرى، وناس يهيمون سكارى وما هم بسكارى، وهذا ما أثر فى حوادث الثورة المصرية فى دورتيها المتلازمتين فى ٢٥ يناير ٢٠١١، و٣٠ يونيو ٢٠١٣.

ومظاهرات يناير ١٩٧٧ كانت آخر «آه» جماعية للشعب المصرى، والوضع الذى كان قائمًا بعد ١٩٧٧ هو أن الناس عادوا من الجبهة بعد نصر أكتوبر فوجدوا أن الذين «هبروا» داسوا فوق دماء الذين عبروا، ودخلنا فى التفكيك وشفط السلطة.

و«مبارك» عندما جاء بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات قاد البلد على طريقة «حطها مطرح ما هى» فى العشريتين الأولى والثانية، أما فى العشرية الثالثة فقد ظهرت اتجاهات لتحويل الجمهورية إلى الملكية والتوريث من الأب للابن، ولم تكن فقط الرئاسة المزدوجة، وإنما الرئاسة الثلاثية، الأب والابن والأم، بالإضافة إلى تفاصيل عديدة عن الخصخصة ووجود هامش حرية نسبية للصحافة فى العشرية الأخيرة.

■ كنت الصحفى الأكثر جرأة ومواجهة لنظام مبارك.. فهل يبرر هذا القسوة التى تم التعامل بها معك؟

- على المرء أن يدفع ضرائبه على الدوام، فلا شىء بالمجان، وأنا ابن فلاحين فقراء من قرية المنصورة، وهذا ما أعتبره شرفًا وتاجًا على رأسى، فهؤلاء الفلاحون عملوا لآخر نفس من أجل إنجاح ٧ أبناء فى كل نواحى الحياة، من تعليم وصحة وتربية، وظللت أعمل حتى نهاية الثانوية العامة فى الأرض، أزرع وأحصد، وغيرهما من أعمال الفلاحة التى ساهمت فى وصولى للمكانة التى أنا عليها الآن.

وأنا من مواليد عام ١٩٥٥، ولم يصل لأسرتنا أى شىء من مكاسب ثورة ١٩٥٢، بمعنى أننا لم ندخل فى الإصلاح الزراعى، ولم نحصل على أى أراضٍ زراعية كما كان يحدث فى هذا التوقيت، فالوضع المصرى قبل عام ١٩٥٢ غير بعد الثورة بكثير، حين كان ٨٥٪ من الشعب تحت خط الفقر.

وكنت أيضًا أعيش فى منزل لا يؤمن بفكرة شراء الجرائد والكتب، والتعليم فى هذا الوقت كان مجانيًا، وفى الحقيقة فإن النشأة القاسية التى تربيت فيها لا تضاهى ما حدث لى عندما جئت إلى القاهرة، حيث عانيت أشد المعاناة فى كل نواحى الحياة، وعلى سبيل المثال هناك عملية الخطف التى حدثت لى فى عام ٢٠٠٤، والمطاردات فى العمل من جريدة إلى أخرى.

■ ما تفاصيل حادثة الاختطاف التى حدثت لك فى عام ٢٠٠٤؟

- باختصار، واقعة الاختطاف التى حدثت لى كانت فى ٢ نوفمبر عام ٢٠٠٤، ولأنى لا أملك سيارة حتى وقتنا هذا فقد اقترح علىّ زميلى فى جريدة «العربى»، محمد حماد، أن يوصلنى إلى مسكنى فى منطقة فيصل بالجيزة، وتركنى بالقرب من مسرح الأهرام، قبل منزلى بدقائق، واستمررت فى السير حتى أصل للمنزل، وفوجئت بشخص جاء من خلفى وقام بتغمية عينى وتكميمى ثم حملى مع اثنين آخرين فى سيارة، واستقر بى الحال فى المقعد الخلفى لها، وسط شخصين.

فى هذه اللحظات تحركت السيارة إلى حيث لا أدرى، وأثناء حركتها بدأ مونولوج فى داخلى حول هذه النهاية، فلم أتخيل سوى أنها نهايتى وأنى ذاهب إلى الموت حيث لا يعلم أحد، وطوال سير السيارة كانت هناك محاولات لإيذائى بواسطة أسلحة حادة، وخربشة فى الوجه، وكان معى فى المحفظة حوالى ٦٠٠ جنيه، ثم جُردت من ملابسى بالكامل، وفجأة توقفت السيارة، ووضع أحد الخاطفين سلاحًا بجانبى، وأنزلونى فى طريق القاهرة- السويس الصحراوى، ورمونى على جانب الطريق.

وعلى الرغم من قصر النظر، وهو المرض الذى كان يلازمنى فى هذا الوقت، استطعت أن أعبر الطريق، ووصلت لأحد الأكشاك الخاصة بالشرطة العسكرية، حيث أعطونى ملابس، وحاولت الاتصال بأحد أقاربى.

والعسكرى هناك استوقف إحدى السيارات التى كانت فى طريقها لميدان رمسيس، ولم يسألنى أحد عن ما الذى حدث لى، وفوجئت بأن أحد الركاب دفع لى الأجرة، والتحقيق ما زال مفتوحًا حول الواقعة حتى هذه اللحظة.

■ كيف أثر هذا الحادث فى شخصيتك؟

- حادث الاختطاف جعلنى أكتشف أنى قادر على تحمل الإيذاء، واكتشفت بداخلى عنصر القوة والجَلَد، ونظرت للحادثة على أنها نقطة قوة وانطلاق أكثر من كونها نقطة ضعف.

وأقول، بشكل علنى، إن كل أذى سوف أتعرض له مستقبلًا لن يكون بنفس قدر القسوة التى تعرضت لها عمومًا فى بداية حياتى، فقد كنت ولمدة عام أعمل طبيبًا فى وحدة صحية بعزبة «القناة»، التابعة لمنطقة تسمى «شرقية المعصرة»، وكنت أتحرك من عزبة لأخرى ليلًا، وهذه الوحدة الصحية كانت عبارة عن أطلال فقط، وبالتالى كنت أعتمد على القنوات المائية الزراعية فى الشرب، نظرًا لفقر الخدمات فى الوحدة الصحية والعزب المحيطة بها.

وكنت قد التحقت بكلية الطب تلبية لرغبة أهلى، وكنت أرغب قبلها فى الذهاب لمدينة الإسكندرية للالتحاق بقسم الهندسة النووية، وذلك بعد أن حصلت على مجموع مرتفع فى الثانوية العامة، ولكنى كنت لا أحب على الإطلاق مهنة الطب، ورغم تفوقى الدراسى لكنى أرى أن مهنة الطب بحاجة إلى رغبة وشغف وممارسة، وهذه الصفات كنت لا أشعر بها بداخلى على الإطلاق.

وبالتالى فإن قدرتى على التحمل فى ظل تلك الظروف الصعبة جعلتنى قادرًا على عدم الخوف من أى شىء، وبسبب عملى فى مهنة الفلاحة كنت أظل فى الأرض الزراعية لما بعد منتصف الليل، وكنت أعبر الطريق بين المقابر فى ساعات متأخرة من أجل الذهاب إلى المنزل أثناء العودة من الأرض، وكان هناك تحدٍ آخر لى فى هذه المرحلة من عمرى، إذ كنت أقطع مسافة ٣ كيلومترات يوميًا على قدمى من أجل الذهاب للمدرسة الإعدادية، وكانت هذه المسافة الكبيرة تجعلنى أشعر بالتعب الشديد، خاصة فى فصل الشتاء.

ولكن يجب التأكيد على أن هذه الخلفية الصعبة هى التى شكلت شخصيتى، وبعد التحاقى بالجامعة تركت الفلاحة وتوحشت فى القراءة.

■ بعض الناس رأوا أن حادثة ٢٠٠٤ حوّلت هجومك الشرس على النظام إلى ثأر شخصى.. فهل هذا صحيح؟

- أشكر الأستاذ الروائى صنع الله إبراهيم؛ لأنه عندما تولى إدارة دار «الثقافة الجديدة» طلب منى تأليف كتاب حول واقعة اختطافى، وبالفعل أصدرت فى ٢٠٠٥ كتابًا بعد هذه الواقعة، وكان يحمل عنوان «ضد الرئيس»، وجمعت فيه بعض مقالاتى المتعلقة بالحادث، وأغلبها عمومًا كان قد نشر قبل حادثة اختطافى، وبعضها تعلق بالواقعة.

والحادثة عمومًا أثارت ضجة، لكنى لطبعى «البرى»، وإلى اليوم، لم أشكر أحدًا ممن كتبوا عنها، وأذكر منهم الشاعر عبدالرحمن الأبنودى، رحمه الله، الذى كتب مقالًا عنها بالصفحة الأخيرة من جريدة «الوفد»، وقد أعادت الجريدة نشر المقال حين انتهى شهر رمضان الذى جرت فيه تلك الحادثة ونشرته فى أيام العيد، وكذلك أذكر مقالات لطارق البشرى وعلاء الأسوانى وجلال أمين، وقد جمعت مقتطفات من هذه المقالات فى ملحق كتابى «ضد الرئيس».

وأكرر أن متن الكتاب كله كان قد تم نشره قبل واقعة الاختطاف، وهو موجود وطبع عدة مرات ويمكن الرجوع إليه.

■ ما سر حملتك ضد النظام فى هذا التوقيت؟

- هذه الحملة كانت مرافقة لحادثة جرت خارج مصر فى سوريا، حيث مات الرئيس السورى حافظ الأسد، ولكى يتم تنصيب ابنه من بعده خفضوا سن الترشح للرئاسة لكى تلائم سن ابنه بشار الأسد، الرئيس فيما بعد.

وقبل ذلك كنت أنا والزميل عبدالله السناوى قد تولينا رئاسة تحرير جريدة «العربى» فى سنة ٢٠٠٠، ومنذ تلك الواقعة بدأت الحملة، وكانت العين على مصر، ورفضنا ما جرى فى سوريا، ورأينا أن تلك إساءة عظيمة لأى معنى للقومية العربية، فما معنى ربط القومية العربية بالاستبداد والتوريث، ومن هنا بدأت كتابتى.

وتحدثت عن فكرة أن الرئيس يُختار بانتخاب وليس باستفتاء «كما كان يحدث وقتها»، وكنا أول من نشرنا عنها، وكذلك بدأنا الحملة المتصلة ضد التوريث أو الاتجاه إليه.

وجريدة «العربى» فى ذلك الوقت عملت كنقطة استقطاب لهذا الاتجاه الجديد فى الصحافة المصرية، وهو ما أسميه «نقد الرئيس»، فالرئيس ليس سيدنا الحسين وليس السيدة زينب بل هو موظف عام.

وبهذه التجربة كسرنا الحاجز الأكبر الذى كان متواجدًا أمام الصحافة المصرية، فمنذ صيحة عباس العقاد ضد الملك فؤاد لصيانة الدستور لم يحدث لأحد سواى أن اتُهم بـ«إهانة الرئيس»، لكن قد حدث ذلك فيما بعد، فى عام ٢٠٠٦، وكانت قضية «رؤساء التحرير» المعروفة تضمنتنى أنا والأستاذ عادل حمودة وإبراهيم عيسى والراحل وائل الإبراشى، رحمه الله، وكان متهمًا بإهانة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وكان إبراهيم عيسى متهمًا بإهانة جمال مبارك، لكن كنت وحدى متهمًا بـ«إهانة الرئيس». وفى هذه القضية، التى رُفعت على غير السبيل القانونى لأن شخصًا غير ذى صفة، محاميًا، رفعها، قبلتها المحكمة ثم أصدرت الحكم، الذى ما زلت أتذكر منه سجنى لمدة سنة و٤٠ ألف جنيه غرامة، ثم بعد ذلك تم استئناف الحكم وانتهى السجن لكن بقيت الغرامة، وإلى اليوم لا أعرف من الذى دفعها لأنى لم أذهب إلى المحكمة أصلًا.

وقد تكرر الأمر بعد ذلك أثناء حكم محمد مرسى، لأن محاميًا من آحاد الناس وشخصًا غير ذى صفة رفع دعوى ضدى يتهمنى بـ«إهانة مرسى». والفكرة أن مهاجمة النظام كانت سابقة لواقعة اختطافى فى نوفمبر ٢٠٠٤، ثم تأكد الأمر واتصل، ولم يزدد، لكنه لم ينشأ من العدم، ومن ثم فليس لدى أى إحساس بأن الأمر كان ثأرًا شخصيًا، لأنه فى نفس التوقيت اتُهم أحد الزملاء، وهو إبراهيم عيسى، بـ«إهانة الرئيس» عندما تحدث حول وجود مشاكل فى صحة الرئيس «مبارك».

وأذكر أنه كان هناك برنامج تليفزيونى كان يقدمه الراحل عمرو عبدالسميع، وكان الأستاذ مصطفى بكرى موجودًا، وكى يؤكد للناس مدى انفتاح الرئيس مبارك على حرية الصحافة ترك الموضوع الذى كان مطروحًا للنقاش وقتها، وأكد أن الرئيس قال له إنه ليس لديه مانع من أن يأتى «قنديل» معه على طائرته الرئاسية، فسأله عمرو عبدالسميع: «إنت تقصد قنديل مين؟، الأستاذ حمدى قنديل أم عبدالحليم قنديل؟»، فرد «بكرى»: «عبدالحليم قنديل». وفيما بعد سألونى عن الأمر، فقلت لهم إنى لا أطمع ولا أتشرف بشىء من ذلك ولا أسعى إليه، وإنه «ولا يفرق معايا حكاية إنى أصعد الطائرة أو لا أصعد»، لأنى لم أهتم أبدًا بأشياء من هذا القبيل.

■ هل يعنى هذا أن مسألة الثأر الشخصى لم تكن مطروحة؟

- لا، فمنذ عملت بالصحافة وجئت إلى المدينة التى بلا قلب، ولاحظت التلوث والتداخل الهائل فيها، حرصت على أن أستخلص ضميرى من الوباء المحيط، ووضعت قاعدة جرت عليها استثناءات تؤكد القاعدة ولا تنفيها، وهى: ألا تكون لى علاقة بالوزراء أو السفراء أو الأغنياء، وظللت محافظًا على هذه القاعدة، مع إمكانية حدوث استثناء عرضى، لكن القاعدة حكمتنى، فأى أحد ذو سلطة جاءت من مال أو من إدارة ليس لى به علاقة.

وبالتالى فإن حكاية أن يكون هناك ثأر شخصى غير موجودة، فقد عوّدت نفسى على أن أبذل جهدًا لأستخلص نفسى مما يحيطها من شوائب وأضرار، وفى ذاك الوقت كان حرصى هو كيف أوسع ذلك الهامش المتاح.

■ ماذا عن مقال «أشعر بالعار لأنك الرئيس»؟

- كتبت مقال «أشعر بالعار لأنك الرئيس» بعد أن انتقلت من «العربى» إلى «الكرامة»، وقد ثارت ضجة بسببه، وكان السيد صفوت الشريف، رحمه الله، وهو من هو فى علاقاته مع البيت الحاكم، قد رغب فى شطب اسمى من نقابة الصحفيين بعد هذا المقال.

وكان الأستاذ جلال عارف فى ذلك التوقيت نقيبًا للصحفيين، وقد تصرف وجمع كل رؤساء التحرير، ولم أكن من بين الذين حضروا الاجتماع الذى انتهى لشىء مهم جدًا، وصدر فيه بيان يقول إنه من حق الصحافة أن تنتقد أى شخص، بمن فى ذلك الرئيس نفسه، وقد انتصر مبدأ إمكانية انتقاد الرئيس.