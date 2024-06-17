الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. سلوفاكيا تتقدم على بلجيكا بهدف نظيف

بلجيكا وسلوفاكيا
بلجيكا وسلوفاكيا

تقدم منتخب بلجيكا على نظيره سلوفاكيا بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في يورو 2024.

أضاع منتخب بلجيكا هدفين مؤكدين بالدقائق الأولى، بعدما أضاع روميلو لوكاكو انفراد بالدقيقة الأولى تصدى له الحارس السلوفاكي.

وفي الدقيقة 6 عاد وأضاع انفراد تام بدوبرافكا حارس سلوفاكيا بعدما مر بشكل خاطئ وطالت عليه الكرة.

وعاقب منتخب سلوفاكيا بلجيكا على هذه الفرص، وتقدم بالدقيقة 7 عن طريق إيفان شرانز بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ فادح من جيريمي دوكو في إعادة الكرة لمرماه.

وعاد منتخب بلجيكا لضياع الفرص السهلة، وسدد تروسارد فوق المرمى الخالي بعد خطأ فادح من دوبرافكا في إرسال الكرة بالدقيقة 20.

وسدد أونانا رأسية بالدقيقة 35 من ركنية نفذها دي بروين، لكن دوبرافكا تصدى لها.

وتألق كاتسيلس حارس بلجيكا بالدقيقة 39، لتسديدة هارسلين من خارج منطقة الجزاء ليمنع الهدف الثاني لسلوفاكيا.

وواصل لوكاكو مسلسل إهدار الفرص، وأهدر انفراد تام بالمرمى بالدقيقة 42.

تشكيل يورو 2024.. دي بروين ودوكو يقودان بلجيكا.. وسلوفاكيا بقيادة سكرينيار

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: كاتسيلس.

خط الدفاع: كاستاني، فاس، ديباست.

خط الوسط: كاراسكو، أونانا، مانجالا، دي بروين.

خط الهجوم: دوكو، لوكاكو، تروسارد.

 

بينما جاء تشكيل سلوفاكيا كالآتي:

حراسة المرمى: دوبرافكا.

خط الدفاع: بيكاريك، فافرو، سكرينيار، هانشكو.

خط الوسط: كوتسكا، لوبوتكا، دودا.

خط الهجوم: شرانز، بوسينك، هارسلين.

 

 

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تشكيل يورو 2024.. دي بروين ودوكو يقودان بلجيكا وسلوفاكيا بقيادة سكرينيار

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