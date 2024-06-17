الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إبراهيما نداي يغيب عن الزمالك أمام فاركو بسبب تراكم البطاقات الصفراء

إبراهيما نداي
إبراهيما نداي

يغيب السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حالياً في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 

وسبق وحصل إبراهيما نداي على بطاقتين صفراوين من قبل أمام مودرن فيوتشر والبنك الأهلي قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم. 

ويلتقي الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص  الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي  الزمالك وحسين السيد وأحمد خالد حسانين عضوي مجلس إدارة النادي على التواجد في مقصورة ستاد برج العرب، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة المصري المقامة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الزمالك أمام المصري 

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: 

حراسة المرمى: محمد عواد. 

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد . خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو". 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما

الدوري المصري الممتاز الدورى المصرى إبراهيما نداي فاركو الزمالك تراكم البطاقات الصفراء

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