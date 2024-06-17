الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للطلاب المصريين.. كيفية الحصول على منحة جامعة ستانفورد لدراسة الماجستير والدكتوراه

منح دراسية
منح دراسية

أعلنت  جامعة ستانفورد 2025  عن تقديم منحة دراسة مجانية في أمريكا وهي منحة ممولة بالكامل وتشمل إقامة مجانية والرسوم الدراسية الكاملة للطلاب المصريين

تعتبر جامعة ستانفورد 2025 الجامعة السادسة علي مستوي العالم طبقًا لتصنيف QS للعام 2025، حيث يلتحق بجامعة ستانفورد ما يقرب من 3000 طالب دراسات عليا سنويًا..

المرحلة الدراسية لمنحة  جامعة ستانفورد

ماجستير دكتورة.

التمويل

عند القبول في منحة ستانفورد الأمريكية، سوف تحصل علي المميزات التالية:

الرسوم الدراسية كاملة.

رسوم التقديم.

راتب شهري.

الإقامة المجانية.

التنقل الداخلي.

تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا.

سفر المؤتمرات.

التخصصات المتاحة بجامعة ستانفورد

كلية الدراسات العليا في التربية.

كلية الطب.

كلية علوم الأرض والطاقة والبيئة.

كلية حقوق.

كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال.

كلية الطب والعلوم البيولوجية.

كلية الهندسة.

txt

تفاصيل منح جامعة مصر للمعلوماتية لأوائل الثانوية العامة والشهادات الأجنبية

txt

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتابع برنامج منح جامعة أسيوط لدعم ذوى الهمم

كلية العلوم الإنسانية والعلوم.

وجميع التخصصات التي توفرها جامعة ستانفورد العالمية.

الملفات المطلوبة للتقديم للمنحة الدراسية بجامعة ستانفورد

خطاب قبول لدرجة الدراسات العليا من جامعة ستانفورد.

السيره الذاتيه CV

شهاده التخرج وكشف الدرجات.

خطاب النية

صورة جواز السفر.

2 خطابات توصية

شهادة لغة إذا متاحة

كيفية التقديم للمنحة الدراسية بجامعة ستانفورد 

١- قدم للمنحة بدون رسوم من خلال الرابط التالي https://apply.knight-hennessy.stanford.edu/account/register?r=https%3a%2f%2fapply.knight-hennessy.stanford.edu%2fapply%2f

 آخر موعد للتقديم للمنحة الدراسية:

9 أكتوبر 2024.

ملاحظات هامة عند التقديم للمنحة الدراسية بجامعة ستانفورد 
يُفضل الحصول علي قبول من الجامعة قبل التقديم.
يوجد رسوم عند ارسال الطلب.
يجب أن تكون قد حصلت، في يناير 2018 أو ما بعده، على درجة البكالوريوس.

الدول المتاحة للتقديم
الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن،

جامعة ستانفورد الرسوم الدراسية جامعة ستانفورد 2025 المرحلة الدراسية لمنحة جامعة ستانفورد منحة ستانفورد

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات بسوهاج: "ناس كتير كلمتنى تساعدنى"

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

حياة كريمة تتكفل ببائع غزل البنات.. مشروع كامل يعيد له الأمل

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

طبقًا لنصوص الدستور.. ماذا لو رفض مجلس النواب الحكومة الجديدة؟

مصدر أمنى يكشف حقيقة اختفاء سيدتين مصريتين ضمن بعثة الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله