للطلاب المصريين.. كيفية الحصول على منحة جامعة ستانفورد لدراسة الماجستير والدكتوراه

أعلنت جامعة ستانفورد 2025 عن تقديم منحة دراسة مجانية في أمريكا وهي منحة ممولة بالكامل وتشمل إقامة مجانية والرسوم الدراسية الكاملة للطلاب المصريين

تعتبر جامعة ستانفورد 2025 الجامعة السادسة علي مستوي العالم طبقًا لتصنيف QS للعام 2025، حيث يلتحق بجامعة ستانفورد ما يقرب من 3000 طالب دراسات عليا سنويًا..

المرحلة الدراسية لمنحة جامعة ستانفورد

ماجستير دكتورة.

التمويل

عند القبول في منحة ستانفورد الأمريكية، سوف تحصل علي المميزات التالية:

الرسوم الدراسية كاملة.

رسوم التقديم.

راتب شهري.

الإقامة المجانية.

التنقل الداخلي.

تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا.

سفر المؤتمرات.

التخصصات المتاحة بجامعة ستانفورد

كلية الدراسات العليا في التربية.

كلية الطب.

كلية علوم الأرض والطاقة والبيئة.

كلية حقوق.

كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال.

كلية الطب والعلوم البيولوجية.

كلية الهندسة.

كلية العلوم الإنسانية والعلوم.

وجميع التخصصات التي توفرها جامعة ستانفورد العالمية.

الملفات المطلوبة للتقديم للمنحة الدراسية بجامعة ستانفورد

خطاب قبول لدرجة الدراسات العليا من جامعة ستانفورد.

السيره الذاتيه CV

شهاده التخرج وكشف الدرجات.

خطاب النية

صورة جواز السفر.

2 خطابات توصية

شهادة لغة إذا متاحة

كيفية التقديم للمنحة الدراسية بجامعة ستانفورد

١- قدم للمنحة بدون رسوم من خلال الرابط التالي https://apply.knight-hennessy.stanford.edu/account/register?r=https%3a%2f%2fapply.knight-hennessy.stanford.edu%2fapply%2f

آخر موعد للتقديم للمنحة الدراسية:

9 أكتوبر 2024.

ملاحظات هامة عند التقديم للمنحة الدراسية بجامعة ستانفورد

يُفضل الحصول علي قبول من الجامعة قبل التقديم.

يوجد رسوم عند ارسال الطلب.

يجب أن تكون قد حصلت، في يناير 2018 أو ما بعده، على درجة البكالوريوس.

الدول المتاحة للتقديم

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن،