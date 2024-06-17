الإثنين 17 يونيو 2024
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محافظ الغربية في جولة مفاجئة بشوارع السنطة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

محافظة الغربية
محافظة الغربية

تابع  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته المفاجئة بثان أيام عيد الاضحى المبارك بجولة مسائية مفاجئة وموسعة، بشوارع مركز السنطة للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لـتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع باجواء عيد الأضحى المبارك.

حيث تفقد المحافظ عدد من الشوارع بمركز السنطة وتابع رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما وجه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد.
وشدد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للأهالي وتوزيع هدايا الرئيس بمناسبة عيد الاضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الاضحى المبارك وتبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.

وأكد الدكتور طارق رحمي، على أهمية النظافة العامة وسلاسة الحركة المرورية في المدينة، حيث يساهم ذلك في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والزوار، كما شدد على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات، وذلك من أجل تحسين جودة الحياة وتعزيز الجاذبية السياحية لمركز ومدينة السنطة، بقيادة مني صالح.

وتأتي هذه الجولة ضمم إلى جهود المحافظة في تعزيز التنمية الشاملة وتحسين البيئة العامة في المحافظة، وتعكس أيضًا التزام الدكتور طارق رحمي بالاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.

ثان أيام عيد الاضحى المبارك تيسير الحركة المرورية المناخ المناسب والآمن للمواطنين الشوارع بمركز السنطة تحرير المحاضر القانونية اللازمة

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