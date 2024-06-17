الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتفقد مستوى النظافة العامة في شوارع زفتى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الثاني من أيام عيد الاضحى المبارك جولة مفاجئة وموسعة، بشوارع مركز ومدينة زفتى، للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع باجواء عيد الأضحى المبارك.

حيث تفقد المحافظ عدد من الشوارع بمركز ومدينة زفتي، موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وفي إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

وفي هذا السياق، قام الدكتور طارق رحمي بتقديم التهاني والتبريكات للأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معبرًا عن أمنياته بقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء العيد، وقد تم تبادل التهاني بين المحافظ والمواطنين، وتم التقاط الصور التذكارية لهذه المناسبة السعيدة، حضر الجولة أيضًا المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، والذي شارك في تنظيم الجولة وتسهيل جولة المحافظ.

وأكد الدكتور طارق رحمي، على أهمية النظافة العامة وسلاسة الحركة المرورية في المدينة، حيث يساهم ذلك في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والزوار، كما شدد على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات، وذلك من أجل تحسين جودة الحياة وتعزيز الجاذبية السياحية لمركز ومدينة زفتي الذي يتمتع بواجهة نيلية بديعة.

وتأتي هذه الجولة ضمم إلى جهود المحافظة في تعزيز التنمية الشاملة وتحسين البيئة العامة في المحافظة، وتعكس أيضًا التزام الدكتور طارق رحمي بالاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.

وفي ختام الجولة، أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة المحافظ وتواصله المباشر معهم في هذه المناسبة السعيدة. كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة في تحسين النظافة العامة وتسهيل حركة المرور في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية المحافظة لتطوير وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية في المناطق المختلفة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، في ظل الجهود المستمرة لتحسين النظافة العامة وسلاسة الحركة المرورية، والتي يحرص عليها الدكتور طارق رحمي وفريقه، بتقديم بيئة آمنة ومريحة للمجتمع، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لتحقيق تحسين مستمر في جودة الحياة مركز ومدينة زفتي وباقي مراكز المحافظة عمومًا.

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محافظ الغربية عيد الأضحى المبارك لتيسير الحركة المرورية توفير المناخ المناسب الاستمتاع باجواء عيد الأضحى المبارك لشوارع بمركز ومدينة زفتي

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