الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: فرص عمل جديدة للشباب بتأمين صحي واجتماعي

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 50 مشرف وفرد أمن، وذلك بفيلا فنان مشهور بجوار محطة مترو المعادي، على أن تكون ساعات العمل 8 ساعات، و4 أيام راحة.

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جهود "وزارة العمل" لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بالخارج

50 فرد أمن

كما تطلب الشركة، 50 فرد أمن بسفارة بوسط البلد، على أن تكون ساعات العمل 8 ساعات، و4 أيام راحة.

وتحتاج الشركة أيضا، 50 فرد أمن إداري بجامعة خاصة بالتجمع الثالث، حيث تتميز فرص العمل بتوفير مكافآت، 4 أيام إجازة، سكن مجهز.

وتطلب الشركة، 50 فرد أمن إداري، بمدينة بدر، حيث تتميز فرص العمل بتوفير سكن مجهز، و4 أيام راحة.

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وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوفير إجازات سنوية، مكافأة، تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 12 شارع صقلية، متفرع من شارع حسانين هيكل، عباس العقاد، أمام رجب العطار، أو الاتصال على 01220946209، أو 01060229639، والتواصل مع المدير المسئول سارة فهمي.

وشهدت الفترة الماضية جهودا كبيرة من وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج، حيث أسهمت الوزارة مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن.

وتقوم الوزارة بتوفير فرص تشغيل للشباب في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف التي تعلن عنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كل المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بكل المحافظات، وأيضا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي، حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.

وزارة العمل فرص عمل شركات الأمن والحراسة راهب فرد أمن

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