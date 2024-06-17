تداعيات وقف التداول بالدولار واليورو في روسيا

عرض برنامج "المراقب" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقرير بعنوان" بعد العقوبات الأمريكية.. روسيا توقف التداول بالدولار واليورو فما التداعيات".

ففي غضون ساعة من إعلان واشنطن عن حزمة جديدة من العقوبات، أعلنت روسيا عن وقف تدول الدولار واليورو في بورصة موسكو، تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية موسكو لتقليل الاعتماد على العملات الغربية وتعزيز سيادتها الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن بحسب بيانات البنك المركزي وبورصة موسكو شهد سعر صرف الروبل إضطرابًا واضحًا في السوق، حيث أوضحت " فينانشال تايمز" أن سعر الصرف والقدرة التحويلية للروبل ستصبح عالية الأخطار ما سيؤدي إلى زيادة سعر الصرف والتكلفة على المصدرين والمستوردين الروس بشكل عام وأيضًا على المواطنين

كما عرضت بعض البنوك الروسية الدولار بسعر يتراوح ما بين 120 و200 روبل قبل أن يستقر سعر البيع فوق 100 روبل في مقابل سعر الصرف للعملة الروسية عند 90 روبل لدولار في البورصة، وزاد الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء بحدة قبل أن يستقر على نحو 10 روبلات في المتوسط.