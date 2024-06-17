الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسين لبيب يؤازر الزمالك أمام المصري في الجولة 26 للدوري

حسين لبيب
حسين لبيب

حرص  الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي  الزمالك وحسين السيد وأحمد خالد حسانين عضوي مجلس إدارة النادي على التواجد في مقصورة ستاد برج العرب، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة المصري المقامة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: 

حراسة المرمى: محمد عواد. 

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد . خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو". 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

ويغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم.


تعرف على تشكيل الزمالك أمام المصري في الدوري 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 

ويضم التشكيل كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي. 

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد . خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو". 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: محمد عواد وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

الزمالك رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مقصورة ستاد برج العرب إبراهيما نداي محمود الشناوي

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