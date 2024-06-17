الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية تُسطِّر نموذجًا ناجحًا فى موسم الحج وتقدم أفضل الخدمات لـ«ضيوف الرحمن»

حج
حج

نجحت المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج هذا العام فى تقديم كل الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، مع استخدام التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى والابتكارات الحديثة فى تحقيق تقدم كبير فى تنظيم موسم الحج وتسهيل تجربة الحجاج.

وتمثل تلك الابتكارات ثورة فى تنظيم موسم الحج، حيث أدت إلى تحسين فاعلية الإدارة وتقديم خدمات متطورة للحجاج، وأسهمت الأنظمة التكنولوجية فى مراقبة وتنظيم تدفق الحجاج، وتقديم الدعم اللازم لهم بشكل أفضل.

وعلى سبيل المثال، طورت الحكومة السعودية تقنيات الذكاء الاصطناعى والتحليل الضوئى لمراقبة وتحديد تدفق الحجاج، كما تم استخدام تقنيات التوجيه الذكى ونظم المعلومات الجغرافية لتسهيل تنقلهم وتحديد المسارات المُثلى.

وتم أيضًا توفير خدمات مالية ذكية وخدمات دعم ذكية للحجاج باستخدام الروبوتات و«الدرونز»، وتم استخدام تحليلات البيانات والتنبؤات لتحديد احتياجات الحجاج وتوفير الخدمات بشكل أفضل.

بفضل هذه الابتكارات نجح موسم الحج فى تحقيق تنظيم أفضل وتجربة أكثر سلاسة وأمانًا للحجاج، ما يجعلها نموذجًا للنجاح فى تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى خدمة العبادة وتنظيم الفعاليات الدينية الكبرى.

وكان من أبرز الخدمات التوجيه الذكى، وهى تقنيات توجيه الحجاج وتحديد المسارات المُثلى باستخدام الذكاء الاصطناعى ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الذكى، التى تقدم خدمات دعم الحجاج من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، مثل الروبوتات و«الدرونز»، التى تساعد فى تقديم المعلومات والمساعدة المباشرة.

ووفرت المملكة خدمات مالية ذكية مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تسهيل العمليات المالية للحجاج وتوفير خدمات مالية مبتكرة لهم.

وتعزز هذه الابتكارات والتطورات من تجربة الحج، وتسهم فى تقديم أفضل الخدمات للحجاج بشكل آمن وسلس، وتسهم بشكل كبير فى تحسين عمليات تنظيم موسم الحج بشكل مستدام.

وفى العقود الأخيرة، سعت المملكة العربية السعودية باستمرار فى تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات المتاحة للحجاج، وقد شهدت مواسم الحج الأخيرة جهودًا مكثفة لتوسيع المساجد وتحديثها، وتطوير النقل والطرق، وتوفير الخدمات الطبية والشرطية، وتحسين خدمات الإيواء والتغذية.

ومنذ بداية موسم الحج قامت قوات الأمن بدور مهم فى تأمين أفواج الحجاج وضيوف الرحمن.

وأكد الأمن السعودى أن من أولويات قوات أمن الحج المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء نسكهم فى مختلف المشاعر المقدسة، منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بسلام آمنين، لافتًا إلى أن من مقتضيات تحقيق ذلك منع مخالفى أنظمة وتعليمات الحج، ممن لم يحصلوا على تصريح بالحج، من دخول المشاعر المقدسة، بفرض طوق أمنى على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكان من مسئوليات قوات أمن الحج لهذا العام تكثيف الوجود الأمنى الميدانى، بما يسرع من رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية، والاستجابة السريعة بالإجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأى ظواهر سلبية تؤثر فى أمن وسلامة الحجاج.

 

الحج موسم الحج السعودية والحج

مواد متعلقة

سياسى فلسطينى يعلق على قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب

محلل فلسطينى: مصير صفقة الأسرى مجهول لعدم اقتناع نتنياهو بالحل السياسى

باحثة فلسطينية: نتنياهو حل مجلس الحرب لينفرد بالقرارات

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 37347 منذ بدء العدوان

الأمن الروسي: يجب على دول "بريكس" الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي

الثاني خلال أسبوع.. تفاصيل انتحار جندي بجيش الاحتلال عقب عودته من غزة

عاجل.. مظاهرات ضد الأحزاب اليمينية فى فرنسا وأعمال شغب واشتباكات مع الشرطة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات بسوهاج: "ناس كتير كلمتنى تساعدنى"

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج: "لفيت على رجلي عشان أرجع بفلوس أصرفها على عيالي"

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

مصدر أمنى يكشف حقيقة اختفاء سيدتين مصريتين ضمن بعثة الحج

فتاة تفدى والدها من الموت.. ألقت نفسها أمام رصاص سلاح عمها فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله