السعودية تُسطِّر نموذجًا ناجحًا فى موسم الحج وتقدم أفضل الخدمات لـ«ضيوف الرحمن»

نجحت المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج هذا العام فى تقديم كل الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، مع استخدام التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى والابتكارات الحديثة فى تحقيق تقدم كبير فى تنظيم موسم الحج وتسهيل تجربة الحجاج.

وتمثل تلك الابتكارات ثورة فى تنظيم موسم الحج، حيث أدت إلى تحسين فاعلية الإدارة وتقديم خدمات متطورة للحجاج، وأسهمت الأنظمة التكنولوجية فى مراقبة وتنظيم تدفق الحجاج، وتقديم الدعم اللازم لهم بشكل أفضل.

وعلى سبيل المثال، طورت الحكومة السعودية تقنيات الذكاء الاصطناعى والتحليل الضوئى لمراقبة وتحديد تدفق الحجاج، كما تم استخدام تقنيات التوجيه الذكى ونظم المعلومات الجغرافية لتسهيل تنقلهم وتحديد المسارات المُثلى.

وتم أيضًا توفير خدمات مالية ذكية وخدمات دعم ذكية للحجاج باستخدام الروبوتات و«الدرونز»، وتم استخدام تحليلات البيانات والتنبؤات لتحديد احتياجات الحجاج وتوفير الخدمات بشكل أفضل.

بفضل هذه الابتكارات نجح موسم الحج فى تحقيق تنظيم أفضل وتجربة أكثر سلاسة وأمانًا للحجاج، ما يجعلها نموذجًا للنجاح فى تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى خدمة العبادة وتنظيم الفعاليات الدينية الكبرى.

وكان من أبرز الخدمات التوجيه الذكى، وهى تقنيات توجيه الحجاج وتحديد المسارات المُثلى باستخدام الذكاء الاصطناعى ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الذكى، التى تقدم خدمات دعم الحجاج من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، مثل الروبوتات و«الدرونز»، التى تساعد فى تقديم المعلومات والمساعدة المباشرة.

ووفرت المملكة خدمات مالية ذكية مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تسهيل العمليات المالية للحجاج وتوفير خدمات مالية مبتكرة لهم.

وتعزز هذه الابتكارات والتطورات من تجربة الحج، وتسهم فى تقديم أفضل الخدمات للحجاج بشكل آمن وسلس، وتسهم بشكل كبير فى تحسين عمليات تنظيم موسم الحج بشكل مستدام.

وفى العقود الأخيرة، سعت المملكة العربية السعودية باستمرار فى تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات المتاحة للحجاج، وقد شهدت مواسم الحج الأخيرة جهودًا مكثفة لتوسيع المساجد وتحديثها، وتطوير النقل والطرق، وتوفير الخدمات الطبية والشرطية، وتحسين خدمات الإيواء والتغذية.

ومنذ بداية موسم الحج قامت قوات الأمن بدور مهم فى تأمين أفواج الحجاج وضيوف الرحمن.

وأكد الأمن السعودى أن من أولويات قوات أمن الحج المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال أداء نسكهم فى مختلف المشاعر المقدسة، منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم بسلام آمنين، لافتًا إلى أن من مقتضيات تحقيق ذلك منع مخالفى أنظمة وتعليمات الحج، ممن لم يحصلوا على تصريح بالحج، من دخول المشاعر المقدسة، بفرض طوق أمنى على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكان من مسئوليات قوات أمن الحج لهذا العام تكثيف الوجود الأمنى الميدانى، بما يسرع من رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية، والاستجابة السريعة بالإجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأى ظواهر سلبية تؤثر فى أمن وسلامة الحجاج.