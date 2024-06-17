20 دقيقة.. المصري يتقدم على الزمالك بهدف فخر الدين بن يوسف

مرت 20 دقيقة على زمن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، المقامة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وتشير النتيجة لتقدم المصري بهدف نظيف أحرزه التونسي فخر الدين بن يوسف بالدقيقة 20، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء سكنت على يمين محمد عواد.

وكان اللقاء سجال بين الفريقين، حيث بدأ الأبيض خطورته بالدقيقة 11 بعرضية من مصطفى شلبي أبعدها حسين السيد من أمام مرماه.

ورد محمد الشامي برأسية بالدقيقة 12 غير متقنة جاءت سهلة في يد عواد، ثم عاد دغموم بالدقيقة 13 وسدد بقوة من خارج المنطقة تصدى لها حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 18 حاول حسين السيد من ركلة حرة على مشارف منقطة جزاء الزمالك، لكن كرته علت مرمى عواد.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وياسر حمد، وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا"، وسيف جعفر ومحمد السيد، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 1، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، المقرر انطلاقها السابعة مساء، اليوم الإثنين، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي محمد غانم، رفقة ضيوف الاستوديو الكباتن فاروق جعفر وعمرو الدسوقي، بينما يتولى مهمة التعليق مؤمن حسن، والثنائي إبراهيم عمر وصلاح عقدة، مراسلين من أرض الملعب.

حكام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل

يقود مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات اليوم الثاني بالجولة السادسة والعشرون بدوري نايل، خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، تحكيميا الدولي أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، وأحمد صلاح حكم مساعد ثان، ومحمود البنا حكم فيديو، ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.