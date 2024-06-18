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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 18-6-2024

مواد البناء
مواد البناء

يحرص المقاولون والمستثمرون خلال إجازة عيد الأضحى على معرفة أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 18- 6- 2024 عبر جوجل، حيث أعلنت مصانع وشركات الحديد أسعار الحديد اليوم بالأسواق المصرية، وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو مبلغ 37 ألفًا و840 جنيها، وفق المعلن من خلال بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 18- 6- 2024

وسجل سعر حديد عز نحو مبلغ 40 ألفًا و900 جنيه للطن بالنسبة للمستهلك، بعدما تراجعت نحو مبلغ 900 جنيه قبل يومين، مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي، حيث سجلت 41 ألفًا و800 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء اليوم

وتنشر «الدستور» في هذا التقرير أسعار الحديد اليوم بمصر، طبق آخر تحديث من خلال بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء والمنصات الرسمية التابعة للمصانع وشركات الحديد، وهي كما يلي:

سعر الحديد اليوم

سعر حديد السويس 40 ألفًا و250 جنيهًا في الطن الواحد بالنسبة للمستهلك، ويشمل 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد بشاي 40 ألفًا و550 جنيهًا للطن للمستهلك.

بلغ سعر حديد المراكبي 38 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك.
بلغ سعر حديد مصر ستيل مبلغ 38 ألفًا و80 جنيهًا للطن للمستهلك.
وصل سعر حديد الجيوشي للصلب 37 ألفًا و850 جنيهًا للطن للمستهلك.

سعر طن الحديد

 بلغ سعر حديد العلا قيمة 37 ألفًا و750 جنيهًا للطن للمستهلك.
سعر حديد المصريين 40 ألف جنيه للطن للمستهلك.
وصل سعر حديد الكومي 38 ألفًا و750 جنيهًا للطن للمستهلك.
بلغ سعر حديد الجارحي 39 ألفًا و550 جنيهًا للطن من المُستهلك.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 يونيو 2024

سعر الاسمنت اليوم

  • سعر طن أسمنت الرمادي اليوم 2150 جنيهًا
  • سجل سعر طن أسمنت النصر 1920 جنيهًا.
  • سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت العسكري اليوم الثلاثاء 1950 جنيهًا.
  • وصل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيهًا.
  • بلغ سعر طن أسمنت السويس اليوم الثلاثاء 2000 جنيه.
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