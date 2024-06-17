الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

400 مليون جنيه لشراء 1023 وحدة سكنية لـ«خريجى دور الرعاية»

وحدة سكنية لأبناء
وحدة سكنية لأبناء مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن شراء ألف و٢٣ وحدة سكنية لأبناء مصر خريجى دور الرعاية الاجتماعية، مع تأثيثها، بقيمة تجاوزت ٤٠٠ مليون جنيه، وتم تسليم ٧٠٧ وحدات منها.

واجتمعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مع أعضاء لجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجى دور الرعاية لمناقشة جهود اللجنة ودورها فى دعم استقلالية البنات والأبناء بعد تخرجهم فى دور الرعاية، وتعزيز حصولهم على الخدمات اللازمة لتأهيلهم وإعدادهم للعيش باستقلالية، ويشمل ذلك تسليم وحدة سكنية، واستخراج بطاقة دعم عينى، بالإضافة إلى العمل على تغطية النفقات الصحية من خلال بطاقة دعم صحى.

وقالت «القباج» إن الوزارة ستعمل على شراء ١٣٠٧ وحدات سكنية أخرى، مع مراعاة المساهمة فى تأثيثها وتجهيزها من خلال حساب «أبناء مصر» الذى تم فتحه فى بنك ناصر الاجتماعى خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزيرة أن توجيهات القيادة السياسية شددت على ضرورة توفير حياة كريمة لأبناء مصر من خلال تكامل حزمة الحقوق المتكاملة لهم، مع أهمية تأهيلهم لسوق العمل لتعزيز قدراتهم على كسب العيش، وعلى تكوين أسر مستقلة. 

وقد استقرت اللجنة، فى نهاية الاجتماع، على عدد الوحدات السكنية التى سيتم شراؤها فى العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك بعد مراجعة أعداد البنات والأبناء فوق سن ٢١ سنة، والتعاقد على الشراء مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وإجراء المعاينة للوحدات السكنية المتعاقد عليها للتحقق من جودتها ومن توفير المرافق اللازمة، وكذلك التسليم النهائى للمبنى وإعمال التنسيق مع لجنة تأثيث الوحدات، ولجنة الاستشارات المهنية والتشغيل.

الجدير بالذكر، أن اللجنة تختص بعدد من المهام، منها متابعة وضع الأيتام فى مرحلة الرعاية اللاحقة، ومساعدتهم فى تنظيم متطلبات الحياة لتعزيز قدراتهم على العيش باستقلالية، من حيث توفير وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة لهم، وشمولهم بخدمات الحماية الاجتماعية، ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل أو الحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر. 

كما أن اللجنة معنية بمراجعة طلبات دعمهم تعليميًا وحصولهم على فرص تدريب لتفتح لهم آفاق الترقى فى مواقع عمل يتمرسون فيها، وتشجيعهم على السلوكيات الصحيحة نحو تقدير قيمة العمل وشمولهم ماليًا من خلال استخراج بطاقات ميزة.

 

التضامن الاجتماعي لإسكان وحدات سكنية نيفين القباج

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