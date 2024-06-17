الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد وأسعار تذاكر المتحف المصري بالقاهرة طوال إجازة عيد الأضحى

المتحف المصري بالقاهرة
المتحف المصري بالقاهرة

يواصل المصريين اليوم، احتفالاتهم بـ عيد الأضحى المبارك، وسط فرحة الكبار والصغار، حيث وجد الكثير منهم، الفرصة للسفر أو الزيارات العائلية، أو زيارة المتاحف والأماكن الأثرية.

وبهذه المناسبة نستعرض في السطور التالية، موعد وأسعار تذاكر المتحف المصري بالقاهرة طوال أجازة عيد الأضحى.

توافد الزوار على المتحف المصري بالقاهرة خلال إجازة عيد الأضحى

توافد الزوار على المتحف المصري بالقاهرة خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن المتحف المصري بالقاهرة اليوم، عن استمراره توافد الزوار على المتحف خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024م، مهنئًا الجمهور: كل عام وحضراتكم بخير ومحبة وسعادة وسلام ، وأعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

أسعار تذاكر الدخول للمصريين والعرب للمتحف المصري بالقاهرة

ويستقبل المتحف المصري زائريه يوميًا، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، علماً بأنه يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الرابعة مساءً.

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موعد وأسعار تذاكر متحف المجوهرات الملكية طوال إجازة عيد الأضحى

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أسعار تذاكر الدخول للمصريين والعرب

 الزائر: 30 جنيه 

الطالب: 10 جنيهات 

أسعار تذاكر الدخول للأجانب 

 الزائر: 450 جنيه 

 الطالب: 230 جنيه

 تاريخ المتحف المصري بالقاهرة

عن تاريخ المتحف المصري بالقاهرة

ويعود تاريخ المتحف إلى عام  1897 على يد الخديوي عباس حلمي الثاني، وقد حجر الأساس للمتحف المصري وكانت الأرض المقام عليها المتحف في الأصل أرضًا زراعية، وفي عام 1902 اكتمل بناء متحف الآثار المصرية فنقلت إليه الآثار الفرعونية من سراي الجيزة. وقام الخديوي عباس حلمي الثاني بافتتاحه في عام 1902.

ويحتل المتحف مساحة 15000 متر مربع وبلغت تكلفته حوالي 240 ألف جنيه في ذلك الوقت وأعلنت الصحف اليومي افتتاح الرسمي للمتحف المصري في 15 نوفمبر 1902.

ويعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري بالشرق الأوسط يضم أكثر من 170،000  قطعة أثرية كما يحتوي على أكبر مجموعة من الأثار المصرية القديمة بالعالم.

وترجع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف إلى عصر ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والرومانى، بالإضافة إلى قطع أثرية تعود إلى مصر القديمة.

كما يضم أرشيف المتحف المصري بالقاهرة من العديد من الوثائق الفريدة، منها ما يقرب من 50000 من المواد المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي بأشكال مختلفة، بما في ذلك السلبيات الزجاجية والأفلام الجيلاتينية والصور الرقمية، وغيرها من الآثار والمقتنيات الأثرية الهامة

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