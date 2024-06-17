رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

أعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب جمهورية مصر العربية الصديق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان السفارة الهندية بالقاهرة، فقد أكد رئيس الوزراء مودي في رسالته أن هذه المناسبة تذكرنا بقيم التضحية والرحمة والأخوة، وهي قيم ضرورية لبناء عالم ينعم بالسلام والشمول.

وشدد رئيس الوزراء الهندي أيضًا على أهمية هذا العيد بالنسبة للهند، مسلطًا الضوء على أن عيد الأضحى يعد جزء لا يتجزأ من تراث الهند متعدد الثقافات ويقوم الملايين من المواطنين الهنود المسلمين بالاحتفال بهذا العيد في جميع أنحاء البلاد في جو من البهجة والفرح.