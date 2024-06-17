في يومه العالمي.. بعض الطرق لمعالجة الذعر والتوتر

يتم الاحتفال باليوم العالمي للذعر في 18 يونيو من كل عام وقد تم إنشاء يوم الذعر العالمي لقضاء عطلة ممتعة للجلوس والاسترخاء والتخلص من الذعر الذي نشعر به من أصغر الأشياء في حياتنا اليومية.

وحسب موقع Hindustan times فإن الذعر والتوتر والقلق من المشكلات الخطيرة التي يواجهها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يحدث لأسباب مختلفة.

من التغييرات الشخصية، إلى الضغوط المهنية، إلى الصدمات العاطفية، يمكن أن ينشأ الذعر من أي شيء في الحياة.

يجب معالجة الذعر بشكل فعال لتجنب المعاناة من التوتر والقلق.

وحسب التقرير فإن هناك 5 أشياء يمكن اتباعها لمعالجة حالة الذعر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص.

ممارسة التنفس البطيء:

عندما نأخذ نفسا عميقا وبطيئا، يبدأ الجهاز العصبي في الشعور بالأمان والاسترخاء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الذعر في الجسم بشكل فعال ويجعلنا نشعر بالأمان والسعادة ويجب أن نمارس تقنيات التنفس العميق كل يوم.

تركيز كامل للذهن:

عندما تكون لدينا أفكار متسارعة في أذهاننا ونشعر أنه ليس لدينا أي شيء تحت السيطرة، يجب أن نحاول التركيز على اللحظة التي نعيشها، مثلا تساعدنا ممارسة اليوجا والتأمل وتقنيات اليقظة الذهنية الأخرى على الشعور بالهدوء والصبر والاسترخاء وهذا يساعدنا أيضًا على إيجاد طرق للتعامل مع الإصابة بالذعر بطريقة صحية.

خذ بعض الوقت للاسترخاء:

عندما نتعرض لمواقف مرهقة ومواعيد نهائية صارمة وروتين كل يوم، فمن الطبيعي أن يشعر الجسم بالذعر، يجب أن نأخذ بعض الوقت لتجديد نشاطنا، يمكننا الذهاب في رحلة، أو تغيير نظامنا الغذائي بتناول وجبة مختلفة، أو الجلوس على الشاطئ وسط الطبيعة.

تواصل مع الناس:

عندما نحيط أنفسنا بأشخاص إيجابيين، نشعر تلقائيًا بالسعادة والإيجابية، يجب أن نختار الأشخاص الذين نريد أن نحيط أنفسنا بهم، ونتركهم يرشدوننا.

اطلب المساعدة المهنية:

الذعر هو استجابة الإجهاد من الجسم، ينشأ عندما يشعر الجهاز العصبي بالتهديد يمكننا أن نفكر في طلب المساعدة المهنية لفهم كيفية التعامل مع الذعر والتوتر.