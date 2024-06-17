الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في يومه العالمي.. بعض الطرق لمعالجة الذعر والتوتر

الذعر والقلق
الذعر والقلق

يتم الاحتفال باليوم العالمي للذعر في 18 يونيو من كل عام وقد تم إنشاء يوم الذعر العالمي لقضاء عطلة ممتعة للجلوس والاسترخاء والتخلص من الذعر الذي نشعر به من أصغر الأشياء في حياتنا اليومية. 

وحسب موقع Hindustan times فإن الذعر والتوتر والقلق من المشكلات الخطيرة التي يواجهها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يحدث لأسباب مختلفة. 

من التغييرات الشخصية، إلى الضغوط المهنية، إلى الصدمات العاطفية، يمكن أن ينشأ الذعر من أي شيء في الحياة. 

يجب معالجة الذعر بشكل فعال لتجنب المعاناة من التوتر والقلق.

txt

متحور FLiRT يثير الذعر في الولايات المتحدة خلال فصل الصيف.. ما القصة؟

وحسب التقرير فإن هناك 5 أشياء يمكن اتباعها لمعالجة حالة الذعر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص.

ممارسة التنفس البطيء:

عندما نأخذ نفسا عميقا وبطيئا، يبدأ الجهاز العصبي في الشعور بالأمان والاسترخاء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الذعر في الجسم بشكل فعال ويجعلنا نشعر بالأمان والسعادة ويجب أن نمارس تقنيات التنفس العميق كل يوم.

تركيز كامل للذهن:

عندما تكون لدينا أفكار متسارعة في أذهاننا ونشعر أنه ليس لدينا أي شيء تحت السيطرة، يجب أن نحاول التركيز على اللحظة التي نعيشها، مثلا تساعدنا ممارسة اليوجا والتأمل وتقنيات اليقظة الذهنية الأخرى على الشعور بالهدوء والصبر والاسترخاء وهذا يساعدنا أيضًا على إيجاد طرق للتعامل مع الإصابة بالذعر بطريقة صحية.

txt

بعد وفاة طالب ثانوية بسبب الخوف والتوتر.. نصائح من مختص لتجنب القلق

خذ بعض الوقت للاسترخاء:

عندما نتعرض لمواقف مرهقة ومواعيد نهائية صارمة وروتين كل يوم، فمن الطبيعي أن يشعر الجسم بالذعر، يجب أن نأخذ بعض الوقت لتجديد نشاطنا، يمكننا الذهاب في رحلة، أو تغيير نظامنا الغذائي بتناول وجبة مختلفة، أو الجلوس على الشاطئ وسط الطبيعة.

تواصل مع الناس:

عندما نحيط أنفسنا بأشخاص إيجابيين، نشعر تلقائيًا بالسعادة والإيجابية، يجب أن نختار الأشخاص الذين نريد أن نحيط أنفسنا بهم، ونتركهم يرشدوننا.

اطلب المساعدة المهنية:

الذعر هو استجابة الإجهاد من الجسم، ينشأ عندما يشعر الجهاز العصبي بالتهديد يمكننا أن نفكر في طلب المساعدة المهنية لفهم كيفية التعامل مع الذعر والتوتر.

الذعر حالة الذعر القلق التوتر الخالة النفسية

مواد متعلقة

مع اقتراب الامتحانات.. نصائح للطلاب للتغلب على القلق والتوتر

الأكثر قراءة

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

زلزال الانشقاقات.. نتنياهو يعلن حل «مجلس الحرب» ويدخل فى صراع مفتوح مع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله