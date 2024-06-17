سامح الجباس: استغل إجازة عيد الأضحى لقراءة الأعمال الكاملة لهذا الأديب

ينتظر الكثيرون الإجازات لاستغلالها، سواء في السفر، أو قضاء الوقت مع العائلة، أو الخروج في المنتزهات، ولكن يبقى الكتاب صديق وفيّ، فمع كل هذه الأنشطة الممتعة التي تليق بإجازة عيد الأضحى، لطول مدتها، تظل الكتب تحتفظ بمكانتها الفريدة في قلوبنا.

ولهذا تواصلت “الدستور” مع الكاتب والروائي سامح الجباس، للكشف عن أبرز قراءاته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

سامح الجباس: أستغل إجازة عيد الأضحى لقراءة الأعمال الكاملة لمحمد عبد الحليم عبدالله

وكشف سامح الجباس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “لأن عيد إجازة عيد الأضحى مدتها طويلة، فأردت قراءة الأعمال الكاملة للكاتب محمد عبد الحليم عبدالله، وهو كاتب قديم ومعروف من جيل الرواد”.

وأضاف الجباس: “محمد عبد الحليم عبدالله، كان معاصرًا لكل من الأدباء يوسف إدريس والسباعي وهذه المجموعة المهمة من الكتاب والمبدعين”.

الكاتب محمد عبد الحليم عبدالله

أسباب قراءة سامح الجباس لأعمال محمد عبد الحليم عبدالله

ولفت سامح الجباس إلى شدة تعلقه بأعمال محمد عبد الحليم عبدالله، وهو ما جعله إعادة قراءته خلال هذه الفترة، واصفًا: بحبه جدًا وكل فترة أحب إعادة قراءة أعماله، فقررت في إجازة العيد قراءة الروايات والقصص القصيرة له، لأهداف كثيرة، غير المتعة الشخصية.

ومن أهم أسباب الجباس، إعادة قراءة أعمال الكاتب محمد عبد الحيلم عبدالله، أنه سيقرأها للدراسة أيضًا، مؤكدًا: “سأستغل الإجازة لإعادة النظر في أدب وروايات وقصص محمد عبد الحليم عبدالله، والمجموعة كاملة له، حيث إن إصداراته حوالي 25 - 26 كتابا”.

كتاب " الكشف عن تشيكوف المصري" لـ سامح الجباس

كتاب " الكشف عن تشيكوف المصري" لسامح الجباس

وصدر حديثًا للكاتب سامح الجباس كتاب "الكشف عن تشيكوف المصري"، ومن أجواء الكتاب الصادر حديثًا: "كان نجيب محفوظ هو أول من أطلق على محمود البدوي لقب (تشيكوف مصر)، كان ذلك في الحوار الذي أُجري معه بصحيفة القدس العربي بعددها الصادر في 3 يناير 2004، ذلك اللقب الذي نسبه يوسف إدريس إلى نفسه وساعده انطواء شخصية محمود البدوي على تكريس هذا اللقب له".

هذا هو المدخل الذي يأخذنا من خلاله الكاتب الدكتور سامح الجباس، في دراسة مقارنة بين محمود البدوي ويوسف إدريس متتبعًا المنتج القصصي للكاتبين، في سؤال مسيطر على الدراسة للكشف عن مستحق لقب "تشيكوف المصري"، وبنى الجباس دراسته على إنتاج الكاتبين، والعديد من المراجع والآراء النقدية حولهما، كما تطرق في العديد من صفحات دراسته إلى معاصريهم من كبار الأدباء، في مقارنات وتساؤلات واستنتاجات يطرحها طوال الدراسة.