الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تكافل وكرامة هو واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية والصمود أمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أثر على أسعار السلع.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تطبيق البرنامج بعض الشروط للحصول عليه، كما خصصت رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، وهو ما يتم تناوله في التقرير التالي الذي يقدمه الدستور.

كيف الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي؟

يستطيع الراغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامه الاستعلام عنه من خلال زيارة الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي للك بالضغط هنــــــا ، ثم كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المعاش، والضغط على زر الاستعلام، فتظهر النتيجة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كما جاء في نص المادة 8 من القانون كالتالي:

أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية

وأن تكون الأسرة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة إلى الثامنة عشرة في مراحل التعليم المختلفة

عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية وهي كالتالي: ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) - إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) - ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن - ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) - ملكية رؤوس مواشٍ للتجارة (ثلاثة أو أكثر) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.