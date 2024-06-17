الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

تكافل وكرامه
تكافل وكرامه

تكافل وكرامة هو واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية والصمود أمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أثر على أسعار السلع.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي المسئولة عن تطبيق البرنامج بعض الشروط للحصول عليه، كما خصصت رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة، وهو ما يتم تناوله في التقرير التالي الذي يقدمه الدستور.

 

كيف الاستعلام عن تكافل وكرامه بالرقم القومي؟

 

يستطيع الراغبون في الحصول على معاش تكافل وكرامه الاستعلام عنه من خلال زيارة الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي للك بالضغط هنــــــا ، ثم كتابة الرقم القومي للراغب في الحصول على المعاش، والضغط على زر الاستعلام، فتظهر النتيجة. 

 

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى 2024

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كما جاء في نص المادة 8 من القانون كالتالي:
أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية
وأن تكون الأسرة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة إلى الثامنة عشرة في مراحل التعليم المختلفة

عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية وهي كالتالي: ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) - إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) - ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن - ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) - ملكية رؤوس مواشٍ للتجارة (ثلاثة أو أكثر) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيد

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تقديم موعد صرف "تكافل وكرامة" بمناسبة عيد الأضحى

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