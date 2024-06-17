أستاذ علوم سياسية: حل مجلس الحرب الإسرائيلى دلالة على فشل نتنياهو

قال سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إن بنيامين نتنياهو يتقن مسألة اللعب بالداخل الإسرائيلي وبكل الأوراق الموجودة في هذه الحكومة.

وأشار "دياب" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" إلى أن حل مجلس الحرب الإسرائيلي دلالة على فشل نتنياهو.

وتابع: نتنياهو لم ينجح أيضًا بإدخال أطراف سياسية أخرى وحاول ذلك مع ليبرمان، مشيرًا إلى أنه بحل مجلس الحرب ضرب نتنياهو 3 عصافير بحجر واحد بمفهوم أن نتنياهو ليس مهتما بمصلحة الدولة العميقة، ومن ناحية تخلص من جانتس وإيزنكوت في مجلس الحرب.

وأضاف أنه بحل مجلس الحرب استطاع نتنياهو إبعاد بن جفير وسموترتش عن دخولهم لمجلس الحرب، ارضاءً للولايات المتحدة الأمريكية.