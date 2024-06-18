الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حظك اليوم الثلاثاء 18 يونيو لـ برج الدلو .. تحتاج إلى التفاهم مع الشريك

برج الدلو
برج الدلو

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة توقعات الأبراج، سواء فى الحالة العاطفية أو المهنية، اليوم الثلاثاء الموافق18 يونيو، ويرصد الدستور خلال التقرير التالى تفاصيل حظك اليوم مع برج الدلو بالاضافة إلى تفاصيل الصعيد المهنى والصحى والعاطقى، وقد تحتاج خلال الايام المقبلة التعاون مع الشريك والعمل على فهمه فإبك تفاصيل حظك اليوم وتوقعات حظك اليوم فى الابراج

 

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حظك اليوم برج الدلو اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 

قد يكون هناك اختلاف في الرأي اليوم في المكتب، قد يحدث ذلك مع زميل أو مرؤوس أو مع رئيسك في العمل. بغض النظر عن الشخص الذي يحدث معه الأمر، فإن التوتر سيؤثر على صحتك. لذا، عليك أن تحافظ على هدوئك اليوم وتتجنب كل المواجهات المحتملة. ستكون قادرًا على تقليل مستوى التوتر بشكل كبير إذا بدأت يومك ببعض أنشطة الاختبار البدني مثل الجري.

 

 

الصعيد الصحى 

حاول اليوم بقدر الإمكان الاهتمام بصحتك والإهتمام بتناول الفيتامينات المختلفة حتى تحافظ على صحتك، بالاضاغة إلى أنك تحتاج إلى العناية بالبشرة والشعر قدر المستطاع هذه الايام 

 

الصعيد العاطفى 

قد تحتاج إلى الحديث مع الشريك خلال الايام المقبلة ومعرفة الأمور التى يجب أن تستقروا عليها نظرًا لتجنب أى خلاف، وتحتاج إلى الهدوء فى علاقتك مع الشريك 

 

صفات برج الدلو 

القوة: متسامح، مثالي، ودود، خيري، مستقل، منطقي

الضعف: عصاة، ليبرالية، متمردة

الرمز: ناقلة المياه

العنصر: الهواء

جزء الجسم: الكاحلين والساقين

حاكم التوقيع: أورانوس

يوم الحظ: السبت

اللون المحظوظ: الأزرق الداكن

رقم الحظ: 22

حجر الحظ: الياقوت الأزرق

 

مدى توافق الأبراج مع برج الدلو 

الألفة الطبيعية: الحمل، الجوزاء، الميزان، القوس

التوافق الجيد: الأسد، الدلو

التوافق العادل: السرطان، العذراء، الجدي، الحوت

أقل توافق: برج الثور، برج العقرب

 

 

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