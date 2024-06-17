الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

الحلم الوردي.. عبدالفتاح الجريني يطرح أحدث أعماله الغنائية بتوقيع عزيز الشافعي (فيديو)

عبد الفتاح الجريني
عبد الفتاح الجريني

طرح النجم المغربي عبد الفتاح الجريني أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم الحلم الوردي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي وتخطت حاجز نصف مليون مشاهدة.

وطرح منذ فترة النجم المغربي عبدالفتاح الجريني أغنية تحمل اسم "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي.

يذكر أن الجريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج “نجوم العرب” عام 2007، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية.

وأصدر جريني عدة ألبومات ناجحة، منها: ”عايش حياته“، ”يا خسارتك في الليالي“، ”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى  المنفردة، أبرزها: ”وحياة عينيك“، ”جبارا فان“، ”أشوف فيك يوم“، ”جنبك على طول“، ”وال ايه وال ايه“، ”أبو خد عنابي“، ”أوقات“، ”وحياة عينيك“، ”بحب اشوفك“، ”يا بخت النوم“، ”حب غريب“، ”أحلى مافي الدنيا“، ”وفر كلامك“، وغيرها.

النجم المغربي عبد الفتاح الجريني عبد الفتاح الجريني يوتيوب عزيز الشافعي عبدالفتاح الجريني الجريني على بالي الحلم الوردي

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