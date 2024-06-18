أسهل طريقة لتنظيف الممبار في عيد الأضحى 2024

يُعتبر الممبار من الأطباق الشهية التي يحبها الكثيرون في عيد الاضحى ، ولكنه قد يكون من أكثر الأطعمة التي تتطلب جهدًا في التنظيف. لذلك، نقدم لكم أسهل طريقة لتنظيف الممبار لضمان الحصول على مذاق لذيذ وتجربة طهي ممتعة.



مواد تنظيف الممبار

المواد المطلوبة:

1. ممبار (الأمعاء الدقيقة للخروف)

2. ماء دافئ

3. ملح

4. خل

5. دقيق

6. ليمون

7. فرشاة صغيرة أو سكين ناعم

8. وعاء كبير





خطوات تنظيف الممبار

الشطف الأولي:

- قم بشطف الممبار بالماء الدافئ لإزالة الشوائب السطحية والأوساخ.

- تخلص من أي دهون زائدة أو شوائب ظاهرة باستخدام السكين الناعم.

النقع في الماء المملح:

- املأ الوعاء الكبير بالماء الدافئ وأضف كمية وافرة من الملح.

- ضع الممبار في الماء المملح لمدة 30 دقيقة. هذه الخطوة تساعد في إزالة الروائح الكريهة.

استخدام الدقيق والخل:

- بعد مرور 30 دقيقة، صفي الماء المملح.

- افرك الممبار بالدقيق من الداخل والخارج، حيث يعمل الدقيق على امتصاص الشوائب.

- بعد الفرك بالدقيق، اغمر الممبار في مزيج من الماء والخل لمدة 15 دقيقة. يساعد الخل على تعقيم الممبار وإزالة الروائح.

الشطف والتفريغ:

- اشطف الممبار جيدًا بالماء الدافئ مرة أخرى للتخلص من آثار الدقيق والخل.

- اقلب الممبار بعناية من الداخل إلى الخارج، واستخدم الفرشاة أو السكين الناعم لإزالة أي بقايا عالقة. هذه الخطوة مهمة لضمان تنظيف الممبار من الداخل بشكل كامل.

الليمون للتعطير:

- بعد الانتهاء من التنظيف، افرك الممبار بعصير الليمون واتركه لبضع دقائق. الليمون يساعد في إضافة رائحة منعشة وإزالة أي روائح متبقية.

الشطف النهائي:

- أخيرًا، اشطف الممبار مرة أخرى بالماء الدافئ وتأكد من تصفيته جيدًا قبل استخدامه في الطهي.

نصائح إضافية:

- يمكن استخدام القليل من البيكنج صودا مع الماء خلال عملية النقع للحصول على تنظيف أعمق.

- تأكد من استخدام مياه نظيفة وجديدة في كل خطوة من خطوات التنظيف.

- لا تترك الممبار منقوعًا لفترة طويلة في الماء لتجنب فقدان قوامه ومذاقه.

بتنفيذ هذه الخطوات، ستكون عملية تنظيف الممبار سهلة وفعالة، مما يضمن لك طهي طبق لذيذ وممتع في عيد الأضحى 2024.