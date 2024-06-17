الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

جريدة الدستور

يعد الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أحد أهم الخطوات التي يلجأ لها الكثيرين من ملاك وقائدي السيارات للتعرف على قيمة المخالفات المستحقة على السيارات الخاصة بهم.

بوابة الحكومة المصرية

وقد أتاحت بوابة الحكومة المصرية إمكانية معرفة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلال الدخول لها عن طريق محركات البحث جوجل من خلال التصفح على مواقع الأنترنت.

 

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

أصبح الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عن طريق الإنترنت يتم في منتهى السهولة واليسر ولم يعد لقائدي وملاك السيارات حاجة للتوجه إلى نيابات أو أقسام المرور المختلفة، للوقوف في طوابير من أجل عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ويتيح الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي على الإنترنت عدد من الخدمات الأخرى حيث يمكنك أداء تلك الخدمة عن طريق الهاتف اللوحي "المحمول" أو من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بالأنترنت في أقل من 3 دقائق ما عليك إلا اتباع الخطوات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر.. كل ما تريد معرفته

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024

الاستعلام عن المخالفات المرورية

 

وتأتي خطوة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أحد الخدمات التكنولوجيا الهامة التي تقدمها الدولة للمواطنين ضمن خطة رقمنة الخدمات الحكومية مصر 2030 وذلك بغرض تقديم تسهيلات وتيسرات للحصول على كافة الخدمات الحكومية 

 

الدستور تقدم لقرائها خطوات إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي في عدة خطوات بسيطة:

  1. اكتب على جوجل الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي
  2. سوف تظهر أمامك عدة اختيارات أختر "موقع نيابة المرور"
  3. عقب ظهور صفحة النيابة تجد عدة اختيارات ومنها مخالفات المرور
  4. قم بالضغط على أيقونة مخالفات المرور وستظهر أمامك عدة خدمات أخرى
  5. عليك أن تختار مثلا الاستعلام أو التصالح الفوري أو الدفع أو التظلم
  6. تضغط على أيقونة الاستعلام وسيطلب منك إدخال بياناتك الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي
  7. وعقب ذلك ستكتب أرقام وحروف السيارة الخاصة بك
  8. عقب الانتهاء من إدخال كافة البيانات تضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر لك كافة التفاصيل وقيمة المخالفات.
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خطوات ورابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى

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