يعد الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أحد أهم الخطوات التي يلجأ لها الكثيرين من ملاك وقائدي السيارات للتعرف على قيمة المخالفات المستحقة على السيارات الخاصة بهم.

بوابة الحكومة المصرية

وقد أتاحت بوابة الحكومة المصرية إمكانية معرفة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلال الدخول لها عن طريق محركات البحث جوجل من خلال التصفح على مواقع الأنترنت.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم ا لقومي

أصبح الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عن طريق الإنترنت يتم في منتهى السهولة واليسر ولم يعد لقائدي وملاك السيارات حاجة للتوجه إلى نيابات أو أقسام المرور المختلفة، للوقوف في طوابير من أجل عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ويتيح الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي على الإنترنت عدد من الخدمات الأخرى حيث يمكنك أداء تلك الخدمة عن طريق الهاتف اللوحي "المحمول" أو من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بالأنترنت في أقل من 3 دقائق ما عليك إلا اتباع الخطوات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وتأتي خطوة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أحد الخدمات التكنولوجيا الهامة التي تقدمها الدولة للمواطنين ضمن خطة رقمنة الخدمات الحكومية مصر 2030 وذلك بغرض تقديم تسهيلات وتيسرات للحصول على كافة الخدمات الحكومية

الدستور تقدم لقرائها خطوات إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي في عدة خطوات بسيطة: