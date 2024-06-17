رسميًا.. إيقاف مدافع اسكتلندا مباراتين بعد طرده ضد ألمانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا اليوم الإثنين، عن إيقاف ريان بورتيوس مدافع منتخب اسكتلندا لمدة مباراتين في بطولة يورو 2024.

وأكد يويفا إيقاف بورتيوس بسبب اللعب العنيف بعد تحصله على الكارت الأحمر خلال لقاء الافتتاح ضد منتخب ألمانيا.

وتدخل مدافع واتفورد الإنجليزي بقوة على قدم إلكاي جوندوجان قائد ألمانيا، ليشهر له حكم اللقاء الكارت الأحمر مباشرة.

وأصبح أول لاعب يتم طرده خلال أول ظهور له في بطولة يورو 2024 منذ النمساوي ألكسندر دراجوفيتش امام المجر في عام 2016.

وسحق منتخب ألمانيا نظيره أسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل ثلاثية الألمان كلًا من فلوريان فيرتز في الدقيقة 10 وجمال موسيالا في الدقيقة 19 وكاي هافيرتز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول.

في الشوط الثاني أحرز نيكلاس فولكروج وإيمري تشان الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 68 و93، بينما جاء هدف اسكتلندا عن طريق أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.