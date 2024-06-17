الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاد الحرازين: الكيان الصهيونى ارتكب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطينى

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني. 

إطالة آمد الحرب 

أكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال لقائه ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن نتنياهو يحاول الحفاظ على مكانته في الداخل، وبالتالي يحرص على إطالة آمد الحرب من أجل الابتعاد عن الحكم القضائي. 

الضغط على نتنياهو 

وأضاف في حديثه: "علينا أن ندرك أن هناك ضغوطا تتواصل من كافة الأطراف الوسيطة مثل مصر والأردن وغيرها من الدول التي تسعى إلى الحد من إراقة دماء الشعب الفلسطيني".

واستطرد: "الشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن إطالة توقيت الحرب في غزة، حيث سقط أكثر من 37 ألف شهيد فلسطيني جراء هذه الغارات الصهيونية الأخيرة".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37347 شهيدًا و85372 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

جهاد الحرازين إكستر اليوم اكسترا نيوز الحرب على غزة إطالة أمد الحرب

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