لمرضى السكر والربو.. "الهلال الأحمر" تقدم نصائح للحجاج

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددا من النصائح للحجيج أثناء اداء مناسك الحج.

وأكد الهلال الأحمر عبر موقعها الالكتروني، على ضرورة اتباع الإرشادات الآتية:-

نصائح لمرضى السكر اثناء المناسك

- وضع كمية كافية من الادوية ومسحات كحولية.

- وجود كمية كافية من الانسولين وابر الحقن.

-وجود جهاز السكر المحمول بشنطة اليد.

- حمل بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج

-حال الاحساس بأى حالة اعياء او عسر هضمي يرجى التوجه الى اقرب نقطة طبية.

مرضى الربو أثناء فترة الحج

واضافت انه فيما يخص مرض الربة لابد من أخد موسع الشعب الهوائية وإرتداء سوار المعصم لتوضيح البيانات الشخصية وطبيعة المرض، الاحتفاظ ببخاخة الربو في الحقيبة الشخصية طوال الوقت مع تجنب الأماكن الزدحمة بقدر الإمكان.

في حال عدم الاستجابة نوبة الربو للبخاخ يرجى التوجه الى أقرب نقطة طبية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

نصائح للوقاية من التسلخات الجلدية

- التهوية الجيدة للثنايا في الجسم

- الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام المراهم قبل المشى لفترات.

-في حالة الاصابة غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون قبل وضع الدواء وبشكل مستمر.

-استخدام المراهم الخاصة بهذه الحالة ويمكنك زيارة اقرب نقطة طبية او أسعافية.

نصائح غذائية للحجاج اثناء مناسك الحج

ا - تناول الزبادى لحماية المعدة وتقوية المناعة

- شرب المياه لزيادة ترطيب الجسم والحماية من الجفاف

تناول الخضروات بشكل مستمر لتجنب مشاكل الهضم.

- تناول البروتين لزيادة طاقة ونشاط الجسم

حال الاحساس بأى حالة اعياء او عسر هضمي يرجى التوجه الى اقرب نقطة طبية.

اما لتجنب السقوط أثناء اداء المناسك لابد من:-

ارتداء احذية مناسبة وغير متهالكة وتدعم الكاحل

- تجنب الاصطدام عند التواجد في الاماكن كثيفة الازدحام.

-طلب المساعدة عند القيام بأشياء لا يمكن القيام بها بامان بمفرد.ك

- عدم السير على الارضيات الزلقة بالجوارب

-عند وجود اضطرابات في التوازن او ضعف بالابصار والسمع استخدام الكرسي المتحرك او العصا او النظارة الطبية حفاظًا على سلامتك.

الحفاظ على الترطيب

شرب الماء بكثرة خاصة في الأجواء الحارة

تجنب الجفاف تجنب المشروبات الغازية والكافيين لأنها قد تؤدي إلى فقدان السوائل.

وفى سياق اخر، تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد نشر الهلال الاحمر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات المساجد والتجمعات والميادين والمقاصد السياحية، كما إطلق حملة ( صيف آمن ) لنشر الوعى بالإسعافات الأولية والتعامل مع الطقس الحار، بالاضافة الى انشاء غرفة عمليات للطوارئ المركزية تعمل على تنفيذ خطة التأمين بالمحافظات.

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